Hulusi Akar'dan Karadeniz'deki Mayınlara Dair Açıklama

Milli savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Karadeniz'deki mayınlara dair yeni açıklama geldi. Akar, mayınların kasıtlı bir şekilde bırakılmış olabileceğine dair şüpheli olduklarını belirtti.

Kısa bir süre önce Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında Ukrayna’nın Rus gemilerini durdurmak amacıyla Karadeniz’e mayın bıraktığı ifade edilmiş; uzmanlar bu mayınların Türkiye sınırlarına da ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Nitekim uzmanların söylediği gerçekleşmiş, İstanbul Boğazı’nda mayın tespit edilmişti.

Mayınları etkisiz hale getirme çalışmaları hala devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Ukrayna’da devam etmekte olan savaşa dair önemli bilgiler kaydeden Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlara karşı “şüpheli” olduklarını ifade etti.

'Mayınlar, NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir'

Karadeniz’deki mayınları bırakanların kim olduğunun bilinmediğini ve araştırmaların hala devam ettiğini belirten Akar, “Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da” şeklinde kaydetti.

Bununla birlikte Akar, mayınların Türkiye’yi ‘sıkıştırmak’ için de bırakılmış olabileceğine dair şüphelerinin olduğunun da altını çizdi. Konuya dair “Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir’ diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. “ ifadelerini kullanan Akar, “Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.” diye de sözlerine ekledi.