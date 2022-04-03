Milli Savunma Bakanlığı, Mayın İmha Görüntülerini Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İstanbul Boğazı'nda tespit edilen mayının nasıl imha edildiğini gösteren bir video paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, mayınların nasıl tespit edildiği ve bu cisimlere karşı alınan önlemlerden de bahsedildi.

Rusya, şubat ayının sonuna doğru Ukrayna’ya yönelik askeri harekat başlatmıştı. İki ülke arasındaki bu kriz de tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Savaş devam ederken Ukrayna’nın Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz’e bıraktığı mayınların Türkiye’ye gelebileceği, bu konuda dikkatli olunması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise korkulan gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamalarda İstanbul Boğazı açıklarında mayın tespit edildiğini ve boğazın trafiğe kapatıldığını ifade etmişti. Bunun ardından da tespit edilen mayının SAS timleri ile imha edildiği ifade edilmişti. Şimdi de bakanlıktan bu konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Mayın imha görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla vatandaşları paniğe sürükleyen ve hala tehlikesi süren mayınlara karşı alınan önlemleri, bu tehlikeli cisimlerin nasıl tespit edildiğini paylaştı. Görüntülerde ülkemizde geçtiğimiz günlerde tespit edilen mayının nasıl imha edildiğine de yer verildi. Paylaşımında Mayın Filosu Komutanlığına ve SAS timlerine dikkat çeken bakanlık şu ifadeleri kullandı:

“Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS timlerimiz, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor.”

Video incelendiğinde timlerin mayınların tespiti için hassas gözcülük ve detaylı arama yaptığı göze çarpıyor. Ayrıca personel ve materyal emniyeti için tüm önlemlerin alındığı ve SAS komandolarının ülkenin her noktasında karşılaşılabilecek deniz mayınlarını etkisiz hâle getirebileceği de videoda yer aldı.

İşte paylaşılan video