Korkulan oldu ve İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cisim tespit edildi. Cismin etkisiz hale getirilmesi için derhal çalışmalara başlandı.

Bundan bir süre öncesinde uzmanlar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı mayınların Türkiye’ye de gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuş; böyle bir durumda yaşanabileceklerin ihtimali korkuya sebep olmuştu.

Bugünse İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cisim bulunduğu duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada mayın benzeri cismin sivil bir ticari araç tarafından tespit edildiği ve bunun üzerine bölgeye Sualtı Savunma Timleri’nin (SAS) intikal ettiği bildirildi.

İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlk olarak Boğaz’da ticari amaçlı bir gemide bulunmakta olan insanlar tarafından fark edilen mayın benzeri cismin yetkililere bildirilmesi üzerine SAS, mayını etkisiz hale getirmek adına hemen olay yerine gitti. Cismin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı’nın güvenlik gereği çift yönlü bir şekilde trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Öte yandan ekipler, başka bölgelerde de mayın benzeri cisim olması olasılığına karşı Boğaz’da arama çalışmalarına başladı. Boğaz’daki çalışmaya, Anadolu Feneri açıklarında helikopterlerle de havadan destek sağlanıyor.