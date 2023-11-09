Humane isimli bir firmanın bugün tanıtması beklenen "giyilebilir telefon" AI Pin, tüm detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Bu ilginç ürün, ekranı olmayan, kıyafetlerinize takabildiğiniz bir telefon gibi deneyim sunacak.

Yapay zekâ teknolojileri ve giyilebilir ürünler, son dönemlerde oldukça popüler hâle gelmeye başladılar. Hâl böyle olunca teknoloji şirketleri, ilginç ve ilk aşamada anlamsız gelen daha fazla çeşit ürün üzerinde çalışmaya başladılar. İşte bu şirketlerden bir tanesi de Humane. Bu teknoloji firması, ekranı bulunmayan ve Open AI'ın yapay zekâ teknolojileriyle çalışan ilginç bir telefon üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu "telefon", günün ilerleyen saatlerinde tanıtılacak.

The Verge, lansmana saatler kala Humane'in üzerinde çalıştığı telefon ile ilgili tüm bilgileri sızdırmayı başardı. Sızdırılan belgelere baktığımızda bu ürünün telefon sektöründe yeni bir sayfa açacağını söyleyebiliriz. Belki de Humane, söz konusu ürünle alışık olduğumuz telefon formunun rafa kalkmasını sağlayabilir. Tabi bunun için önümüzdeki uzun yıllar olduğunun altını çizelim.

Humane'in telefonu böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak Humane, geliştirdiği ürünü tam olarak telefon olarak tanımlamıyor. Hatta bu nedenle yukarıda, ceketin yakasına takılı halde gördüğünüz ürünün adı "AI Pin". Teknik özellikleriyle de bir akıllı telefona benzemeyen bu ürün, bune rağmen temelde bir akıllı telefon benzeri deneyim sunacak.

Edinilen bilgiye göre AI Pin, Qualcomm'a ait bir işlemci ile çalışıyor. Ayrıca cihazın bataryaları da değiştirilebilir yapıya sahip. Şu an için bu bataryanın kapasitesi ve ne kadar kullanım süresi sunacağı belli değil. Yerleşik bir hoparlör ile mikrofona sahip olan ürün, isteğe bağlı olarak bluetooth cihazlarla entegre olarak da çalışabiliyor.

Siz istemediğiniz sürece sizi dinlemeyecek, avuç içinizi ekrana dönüştürecek

Sesli komut sistemiyle çalışan AI Pin'in ilginç özelliklerinden bir tanesi de manuel olarak aktive ediliyor olması. Yani bu ürün, kullanıcı butonlarına basmadığı sürece kullanıcıyı dinlemiyor. Dolayısı ile cihaz yakanızdayken "Konuştuklarımızı dinliyor mu?" diye düşünmenize gerek yok. Ayrıca yapay zekâ destekli bu ürün dahilî bir ekrana sahip olmasa da sahip olduğu lazer sensörü ile önemli bir avantaj sağlıyor. Kullanıcı elini cihazın önüne uzattığında avuç içine lazer tutularak görüntü oluşturulacak. Yani cihaz, dahili projektörü ile avcunuzu ekrana dönüştürecek. Çılgınca geliyor değil mi?

AI Pin'in fiyatı bile şimdiden belli

Edinilen bilgilere göre AI Pin, Cosmos olarak isimlendirilen bir işletim sistemi ile çalışıyor. Ancak bu işletim sistemi, Android veya iOS gibi çalışmıyor. Cosmos, kullanıcının isteğine göre yapay zekâ araçları çağıran ve kullanım sonunda tüm işlemi kapatabilen, etkileyici bir yapıya sahip. The Verge, Cosmos'un GPT-4 desteğine sahip olduğuna dair raporlara ulaştığını söylüyor. Bu da işletim sisteminin kullanıcı yerine mesaj yazabildiği, e-postaları özetleyebildiği ve hatta Tidal aracılığıyla müzik bile çalabileceği anlamına geliyor.

Humane, AI Pin için 699 dolar isteyecek. Teknoloji dünyasına meraklı olan tüketiciler, bu ilginç cihaza ayda 24 dolar karşılığında sahip olabilecekler. The Verge'e göre Microsoft ile Open AI'nin yapay zekâ modellerine erişimi olan mobil ağ olarak bilinen T, AI Pin'in dağıtıcısı olacak. Bakalım bu ürün, ölü olarak mı doğacak yoksa telefon dünyasına yeni bir soluk mu kazandıracak...