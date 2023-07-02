Apple’ın eski yöneticilerinden Imran Chaudhri, geçtiğimiz gün yaptığı TED konuşmasında şu an yürüttükleri yapay zekâ projesi Humane’in ilk ürününü tanıttı. İşte karşınızda bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken “Pin”.

Yapay zekâ, hayatımızın birçok alanında bize yardımcı oluyor. Ancak, yapay zekâ asistanları genellikle insanlarla doğal ve samimi bir şekilde konuşamıyor. Bu da insanların yapay zekâ asistanlarına güvenini ve memnuniyetini azaltıyor.

Bu sorunu çözmek için 2018 yılında Apple’ın eski yöneticileri tarafından ‘Humane AI’ adlı bir proje başlatıldı. Bu proje, yapay zekâ asistanlarının insanlarla daha iyi iletişim kurmasını sağlamak için yeni yöntemler ve teknikler geliştirmeyi hedefliyordu.

Bu hedeflerine de ulaştılar. Humane AI’ın yapay zekâ aracının adı belli oldu: “Pin”

Pin ismi verilen bu araç, kullanıcının göğsüne takılabilen küçük ve şık bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Üzerindeki mikrofon ve hoparlör ile kullanıcıya geri bildirim vererek çalışan ürünü kıyafetimizin herhangi bir yerine iliştirebilecekmişiz gibi görünüyor. Şu an için Pin’in donanımı hakkında bilgi sahibi değiliz, sadece işin içine Qualcomm’un da dahil olduğu biliniyor.

Ürünün en ilginç yanı ise ekran olarak sizin yansıtılmasını tercih ettiğiniz herhangi bir zemini kullanması. Bir projektör niteliğinde düşünebilirsiniz bunu, örneğin aynı manşet görselimizdeki gibi veya videoda izleyebileceğiniz gibi Pin’den elinize görüntü yansıtıp böyle kontrol edebileceksiniz.

Pin’in özellikleri arasında ayrıca simültane çeviri özelliği de bulunuyor. Hem de öyle ki istediğiniz bir dilden istediğiniz bir dile, kendi sesiniz ile o an çeviri yaptırabiliyorsunuz

Olabildiğince küçük ve görünmesi zor olacak şekilde tasarlanan ancak sadece konuşulduğunda veya dokunulduğunda kendini fark ettiren bir cihaz olmuş Pin. Şu anda proje hakkında bu TED konuşması dışında bir şey bilmiyoruz. Yani ne zaman çıkacak, nerede çıkacak, fiyatı ne kadar olacak gibi soruların cevapları muamma. Ancak bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz geleceğe yavaş yavaş geliyoruz gibi görünüyor.