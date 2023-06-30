Oyun dünyasının öne gelen isimlerinden Valve, yapay zekâ ile geliştirilen içeriklere sahip oyunları engellemeye başladı. Ancak bunun haklı bir gerekçesi de var gibi duruyor.

Üretken yapay zekâlar artık oyun dünyasına da giriş yaptı. Hatta oyun devi Unity, oyun geliştiricilerinin görseller, animasyonlar, dokular ve daha pek çok şeyi tek cümlede oluşturabilecekleri “Muse” adını verdiği yapay zekâ aracını kullanıma sundu.

Fakat çeşitli kaynaklara göre en popüler oyun platformu Steam’in sahibi Valve, üretken yapay zekâların oyunlarda kullanılmasına pek de sıcak bakmıyor. Üstelik bu teknolojilerden faydalanan bazı oyunların Steam’de yayınlanmasının önüne geçiliyor.

Valve, yapay zekâ ile oluşturulan içeriklere ev sahipliği yapan "bazı" oyunların önüne geçiyor:

Valve, bu konuda bir açıklamada bulunmadı. İddiaları gündeme getiren şey haziran ayı içinde Reddit’te yapılan iki paylaşım oldu. r/aigamedev’de paylaşım yapan “potterharry97” adlı kullanıcı, yaptığı oyun başvurusunda Steam’den şu yanıtı aldı:

“Valve, Geliştiricinin gerekli tüm haklara sahip olmadığı oyunları yayınlayamaz.

İncelemenin ardından, oyun üzerinde bir veya daha fazla üçüncü tarafa ait gibi görünen fikri mülkiyet tespit ettik. Özellikle, üçüncü taraflara ait telif hakkıyla korunan materyallere dayandığı anlaşılan yapay zekâ tarafından oluşturulan sanat varlıklarını içeriyordu.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan bu tür sanat eserlerinin yasal mülkiyeti belirsiz olduğundan, oyununuzu eğiten veri kümesinde kullanılan tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunuzu bir şekilde doğrulamadığınız sürece, oyununuzu yapay zekâ tarafından oluşturulan bu varlıkları içerirken yayınlayamayız.”

r/DefendingAIArt’ta paylaşım yapan bir diğer kullanıcı da Valve’dan benzer bir ret cevabı aldı. Ayrıca Valve’ın bu kararının arka planı olabilecek detaylara da işaret etti:

“Bir süre önce, yapay zekâ teknolojisini kullanan oyunlara artık Steam'de izin verilmiyor. Neden? Yasal belirsizlikler nedeniyle. Valve'ın amacını anlıyorum, bu şirket politikasına aykırı değil.

Sorun şu ki, modeller telif hakkıyla korunan materyaller üzerinde eğitildi ve mahkeme kararları veya yasal değişiklikler gelene kadar kimse bunların ticari olarak kullanılmasına izin verilip verilmediğinden emin olamaz. Bu nedenle Steam, yayınladıkları içerikten sorumlu oldukları için şimdilik güvenli oynamaya karar verdi.”

Valve, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.