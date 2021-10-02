Humble Bundle’ın Yardım İçin Topladığı Miktar Açıklandı

Humble Bundle, son on yıl içerisinde hayır kuruluşları ve yardım için 200 milyon dolar toplandığını açıkladı. Bu amaç sayesinde 130 binden fazla insanın katkıda bulunduğu sistem, önümüzdeki yıllarda daha fazla yardım toplamayı hedefliyor.

Gelişen oyun kültürüyle birlikte, atarilerden kasetlere, CD’lerden platformlara doğru oyun mecraları da gelişiyor. Günümüzde ortaya çıkan oyun platformları sadece oyun temin etmenin ötesinde kullanıcılarla bazı ortak paydalarda buluşarak, çeşitli amaçlarla etkileşim kurmayı da amaçlıyor. Nitekim bunlar her zaman salt ticari amaçlar olmuyor.

2010 yılında piyasaya sürülen Hundle Bundle, kullanıcılara çok uygun fiyatlarla paketler ve içerikler sunuyor. Bunun yanı sıra, geliştirilen yardım sistemiyle hem kullanıcılar hem de sistemin kendisi ortak paydada buluşarak hayır kurumları için yardımda bulunabiliyor. Platform, kurulduğu günden bu yana hayır kuruluşları ve yardım için 200 milyon dolar topladığını açıkladı.

Bir dönüm noktası:

Toplanan 200 milyon dolar, Humble Bundle’ın hayır işleri yönündeki çabasının iyi gittiğini gösteren bir dönüm noktası olabilir. Zira Humble Bundle, bugüne kolay sayılabilecek yollardan gelmedi.

2010 yılında Jeff Rosen ve John Graham tarafından fark edilen bu potansiyel sonucunda, proje ayrı bir girişime dönüştürüldü. Fakat Rosen ve Graham, 2017 yılında IGN Entertainment tarafından satın alınan platformdan ayrıldılar.

Bu yılın başlarında platform, zorunlu olarak yüzde 15-30 civarında bir satış kesintisi yapacağını duyurdu.Temmuz ayında Humble Bundle tarafından yapılan açıklamada, “Değişiklik, her bir satın almada önemli hayır girişimlerini desteklerken, harika oyunlar, kitaplar ve yazılımlar için harika fiyatlar sunmaya devam etmemizi sağlayacak" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusunu 200 milyon dolarlık dönüm noktasının ardından Humble Bundle, katkı sunanlara teşekkür ederek bir sonraki 200 milyon dolarlık hedefe ulaşmada onlara yardım edecek destekçileri dört gözle beklediklerini söyledi.