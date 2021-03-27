Oyunları ücretsiz veya indirimli bir şekilde sunan Humble Bundle nedir? Humble Bundle oyunları nasıl alınır? Bugünkü yazımızda tüm bu soruları cevaplarken bir yandan da Humble Bundle güvenilir mi sorusuna ışık tutacağız.

Günümüzün internet aleminde video oyunları satın almak için başvurabileceğimiz sayısız platform var. Steam, Battle.net, Uplay ve Epic Games Store gördüğümüz zaman güvendiğimiz, resmîyete sahip platformlar. Bir de Humble Bundle gibi aracı internet siteleri bulunuyor. Bu siteler zaman zaman uygun fiyata sunduğu ürünlerden dolayı ilgi çekiyor ancak tüketicilerin kafasında güvenilir olup olmadığı endişesi yer alıyor.

Humble Bundle, TL üzerinden alışveriş yapmaya imkan verdiği günden sonra Türkiye’den kullanıcıların da ilgisini çekti. Ancak her platform birbirinden farklı şekillerde kullanılıyor ve haliyle hepsini öğrenmek biraz zaman alabiliyor. Bu aşamayı kolayca atlatabilmeniz için Humble Bundle’dan nasıl alışveriş yapılır sorusunu yanıtlıyor, daha sonra da sitenin güvenilirliğini irdeliyoruz.

Humble Bundle nedir?

Humble Bundle dijital oyun alışverişi için açılan ilk internet sitelerinden biri. Birçok firma ile ortaklığı bulunan, zaman zaman indirimli paketler sunan bir alışveriş sitesi. Platformun en çok dikkat çeken özelliklerinden biriyse birçok güzel oyunu içeren paketlere istenilen miktarda para ödemeye imkan vermesi.

Humble Bundle’da nasıl alışveriş yapılır?

Adım #1: Buradan Humble Bundle'a ulaşın, sağ üstte yer alan “Sign Up” tuşuna basıp üyelik açın,

Buradan Humble Bundle'a ulaşın, sağ üstte yer alan “Sign Up” tuşuna basıp üyelik açın, Adım #2: Satın almak istediğiniz oyunu aratın, Ana sayfaya göz atarak paketleri de kontrol edebilirsiniz.

Adım #3: Oyuna tıklayıp “Add to cart” seçeneğini seçin,

Adım #4: Sağ üstte yer alan sepet simgesine tıklayın,

Adım #5: “Pay with card” seçeneğine tıklayın, Daha önce kart eklediyseniz “pay instantly with card”a da tıklayabilirsiniz.

Adım #6: Açılan pencerede kart bilgilerinizi girerek alışverişi tamamlayabilirsiniz,

Adım #7: Sağ üstte yer alan profil simgenize tıklayın,

Adım #8: “Purchases” simgesine tıklayın,

Adım #9: Satın aldığınız oyunun üstüne tıklayın,

Adım #10: “Claim orders” tuşuna tıklayın,

Adım #11: “Reveal your key” seçeneğine tıklayın, Zaman zaman oyun anahtarları tükenebiliyor. Ancak kısa zaman içerisinde yeni anahtarlar geliyor.

Adım #12: Oyun anahtarını oyun istemcisi üzerinden aktive edin.

Adım #1: Sağ üstte yer alan Sign up tuşuna basıp üyelik açın:

Humble Bundle üzerinden alışveriş yapabilmek için sistem üzerinde bir üyeliğiniz olması gerekiyor. Üyelik açmak çok basit. "Sign up" tuşuna tıkladıktan sonra klasik üyelik açma bilgileri isteniyor. Bu aşamada kart bilgilerinizi vermek zorunda da değilsiniz. Sadece oyun satın alımı sırasında kart bilgilerinizi girerek sisteme kartınızı kaydetmeden devam etmeniz mümkün.

Adım #2: Satın almak istediğiniz oyunu aratın:

Humble Bundle’da bir sürü oyun var ancak bazı oyunlar bulunmuyor. Satın almaya geçmeden önce oyunun Humble Bundle’da mevcut olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Humble Bundle doğrudan oyun yapımcılarıyla iletişime geçerek anahtarları yapımcı firmanın kendisinden temin ettiği için oyununu başka bir mağazayla paylaşmak istemeyen firmaların oyunları sistemde bulunmayabiliyor.

Adım #3: Oyuna tıklayıp Add to Cart seçeneğini tıklayın:

Yapmak istediğiniz alışverişi tamamlamak için ilk olarak satın almak istediğiniz oyunu sepetinize eklemeniz gerekiyor. Bu aşamada yapmanız gereken tek şey "Add to Cart" seçeneğine tıklamanız. Buradan sonra alışverişe sepetin içinden devam edeceksiniz.

Adım #4: Sağ üstte yer alan sepet simgesine tıklayın:

Şu ana kadar eklediğiniz tüm oyunlar sepetinizde görüntülenecek. Bu aşama satın almak istediğiniz oyunları kontrol edip emin olmak için son şansınız. Sonrasında ödeme işlemine geçilecek. Sepetinizde aynı zamanda yaptığınız alışverişten Humble Bundle cüzdanınıza eklenecek meblağı ve yaptığınız alışveriş sayesinde Humble Bundle’ın ne kadarlık bir bağış yapacağını görebiliyorsunuz.

Adım #5: “Pay with card” seçeneğine tıklayın:

Sepetinizi kontrol ettikten sonra ekranda görüntülenen ücreti ödeme işlemine geçmek ve alışverişinizi tamamlamak için “Pay with card” seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Eğer daha önce Humble Bundle hesabınıza bir kredi kartı ya da banka kartı eklediyseniz aynı zamanda “Pay instantly with card” seçeneğine tıklayarak kart bilgilerinizi girmenize gerek kalmadan ödemeyi o kartla da tamamlayabiliyorsunuz.

Adım #6: Kart bilgilerinizi girin:

Bir önceki aşamada da belirttiğimiz gibi eğer sisteme bir kartınızı kaydetmediyseniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu aşamada kullandığınız kartın türü önemli değil. Kredi kartı, banka kartı ya da sanal kart kullanarak alışverişi tamamlayabilirsiniz.

Adım #7: Profil simgenize tıklayın:

Eğer kart bilgilerinizi girdikten sonra bir sorunla karşılaşmadıysanız ödeme işlemi tamamlanmış demektir. Şimdi sırada ödemesini yaptığınız için hesabınıza eklenen oyunu bulmak var. Bunu yapmak için ilk olarak sağ üstte yer alan profil simgenize basarak açılır menüye ulaşın.

Adım #8: Purchases sekmesine tıklayın:

Açılan menüde “Purchases” isimli bir sekme yer alıyor. Buraya tıkladığınız zaman mevcut üyeliğiniz üzerinden yaptığınız tüm alışverişlere ulaşabiliyorsunuz. Satın aldığınız oyun otomatik olarak ilgili Steam ya da Battle.net hesabınıza eklenmiyor. Bunu elle yapmak için satın alımınızı tespit ederek adımlara devam etmeniz gerekiyor.

Adım #9: Satın aldığınız oyunun üstüne tıklayın:

Purchases sekmesinde yer alan oyunlarda satın aldığınız son oyun en üstte yer alacak. Böylelikle aldığınız oyunu tespit etmeniz de kolaylaşıyor. Şimdi yapmanız gereken şey oyunun üstüne tıklayarak oyun anahtarını elde etmeye bir adım daha yaklaşmak.

Adım #10: “Claim orders” tuşuna tıklayın:

Oyunun sekmesine girdiğiniz zaman alışverişi nihai olarak sonlandırmak için “Claim orders” tuşuna basmanız gerekiyor. Buradan sonra oyun hesabınıza kalıcı olarak tanımlanmış oluyor. Humble Bundle oyun anahtarını size teslim etmeden önce oyunu hesabınıza elle tanımlamanızı istiyor.

Adım #11: “Reveal your key” tuşuna tıklayın:

Artık oyun anahtarını görmek için son bir tık kaldı. Claim orders tuşuna tıkladıktan sonra ortaya çıkan “Reveal your key” tuşuna bastığınız anda ekranda bir oyun anahtarı görünecek. Bu anahtarı hiçbir yerde paylaşmayın. Aksi takdirde oyunu sizden başka birisi kendi hesabına ekleyebilir. Bu arada aklınızda bulunsun, Humble Bundle oyun anahtarlarını yasal yollarla elde ettiği için zaman zaman kütüphanesindeki anahtar stokları tükenebiliyor. Böyle bir durumda düzenli aralıklarla kontrol ederseniz anahtarınıza çok geçmeden ulaşıyorsunuz.

Adım #12: Oyun anahtarınızı oyun istemciniz üzerinden aktive edin:

Humble Bundle Steam veya Battle.net gibi farklı oyun istemcileri üzerinden aktive edilmesi gereken oyunlar satıyor. Yani oyunları doğrudan Humble Bundle üzerinden oynayamıyorsunuz. Humble Bundle yalnızca alışveriş için aracılık eden bir internet sitesi. Oyun anahtarınızı aldıktan sonra, oyun hangi istemci üzerinde yer alıyorsa o istemciye giderek kendiniz aktivasyon işlemini tamamlamalısınız.

Humble Bundle güvenilir mi?

Humble Bundle dijital oyun satışlarına aracılık etmek amacıyla kurulan ilk internet sitelerinden biri. Kuruluşu 2010’a dayanan site, zaman içerisinde dağıttığı ücretsiz oyunlarla veya sunduğu “bundle” isimli birçok oyunun bir arada bulunduğu indirimli paketlerle iyice popülerleşti. Geçen zamanla daha fazla insana hizmet vermeye başlamalarına rağmen haklarında suçlama boyutuna geçen şikayetler yapılmadı.

Humble Bundle aynı zamanda birçok oyun firmasıyla da ortaklık içerisinde. Bu firmalar arasında 2K, Capcom, SEGA gibi devler yer alıyor. Aynı zamanda on iki milyonu geçen bir kullanıcı sayısı mevcut. Tüm bunların yanı sıra firmanın söylediğine göre 2010’dan bu yana yüz doksan milyon doların üstünde bağışta bulundular.

Sitenin güvenilir olduğuna yönelik bir diğer bulgu ise 2017 yılında IGN tarafından satın alınmış olması. IGN, video oyunlarıyla ilgili inceleme yapan ve haber yayınlayan dünya çapında bir internet sitesi olduğu için sitenin yasal veya güvenli olup olmadığıyla ilgili bir endişe duymaya gerek kalmıyor. Siz de daha önce Humble Bundle’da alışveriş yaptıysanız tecrübenizden yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz.