Yeni Hunt: Showdown Güncellemesinin Fragmanı Yayınlandı

Hunt: Showdown’a yeni bir harita, Amerikan Yerlileri ve yeni silahlar ekleyecek ‘Dark Sight’ güncellemesinin fragmanı yayınlandı. Tüm bu yeniliklere dair detaylı bir açıklama yapılmasa da fragman, olacakların haberini kısaca vermiş oldu. Güncellemenin çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Crytek’in geliştirip dağıtımını yaptığı ‘hayatta kalma FPS’ oyunu Hunt: Showdown’a gelecek birçok yenilik, yakın zamanda oyunculara tanıtıldı. ‘Dark Sight’ adı verilen güncelleme; göz alıcı haritalar, yeni avcılar ve silahlarla oyunu zenginleştirecek.

2018 yılında piyasaya sürülen Hunt: Showdown, özellikle son birkaç aydır getirdiği güncellemelerle oyuncuları daha da kendine bağladı. Sürekli harita gibi yeni içerikler edinen oyun, yeni güncellemesinin fragmanıyla çıtayı iyice yükseltti.

Hunt: Showdown ‘Dark Sight’ güncellemesinin fragmanı:

Hunt: Showdown’un YouTube kanalı, oyuna getirilecek yeni bir güncellemenin fragmanını bugün yayınladı. ‘Dark Sight’ adındaki güncelleme ile oyuna yeni bir harita eklenecek. Ayrıca yeni avcılar da güncellemeyle oyuna dahil olacak. Bu avcılar Amerikan Yerlisi olup, yay ve benzeri birçok yeni silah kullanabilecek. Crytek’in blog gönderisine göre henüz bilmediğimiz birçok ufak mevcut. Ancak henüz yeni bir ‘boss’ müjdesi veren herhangi bir kanıt yok.

Crytek, çıkış tarihi henüz belli olmayan Dark Sight güncellemesiyle ilgili paylaştığı blog gönderisinde şu ifadeleri kullandı: “Avcılar, Hunt’a gelecek bir sürü büyük yenilik var. Gelecek yeniliklere dair ipuçları içeren yeni Dark Sight fragmanını izleyin! 3. yıl dönümümüz için düzenlediğimiz son etkinliğimizden sonra sizlerden inanılmaz bir geri dönüş aldık. Bu yüzden bir tane daha düzenlemeye karar verdik! İlerleyen haftalarda bolca özel ödüle sahip sıradaki temalı etkinliğimize dair daha fazla detayı sizlere sunacağız.”

“Bu etkinlik, çevrimiçi oynayışın kalitesini artıracak bir güncelleme serisinin bir parçası olacak. Sıradaki güncellemeler ise performans ve stabilite açısından geliştirmeler ve yeni bir harita getirecek. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, sizin için sakladığımız şeyi göstermek için sabırsızlanıyoruz."