Microsoft, Surface Duo’yu Oyun Konsoluna Çevirdi

Microsoft, bulut oyun sistemi xCloud’a getirdiği yeni güncellemeyle katlanabilir tabletini taşınabilir oyun konsoluna çevirdi. 2019 yılında tanıtılan Surface Duo, güncelleme sayesinde uygulamayı iki ekranında da çalıştırabilir hale geldi. Ekranlardan birinin kontrol kumandasına dönüşmesiyle cihaz, Xbox oyunları oynatan bir Nintendo 3DS’e benzetildi.

Microsoft, yeni bir güncellemeyle çift ekranlı katlanabilir cihazı Surface Duo’yu taşınabilir bir oyun konsoluna dönüştürdü. Xbox’ın bulut oyun servisi xCloud üzerinden Xbox oyunlarını rahatlıkla oynamayı sağlayan cihaz, şirket bir el konsolu çıkarsa neye benzerdi göstermiş oldu.

Bu olay, xCloud’a çift ekran desteğinin gelmesiyle mümkün oldu. Yaklaşık 2 yıl önce tanıtılan tabletin bir ekranı kontrol tuşlarını, diğer ekranı ise oyunu gösterdi. Ortaya çıkan sonucu gören oyunseverler, Surface Duo’nun yeni halini “Xbox oyunları oynatan bir Nintendo 3DS’e” benzetti.

Xbox oyunlu bir Nintendo 3DS’i andırdı

Microsoft’un bulut oyun servisi xCloud’un mobil uygulaması güncellendi. Güncelleme sayesinde Surface Duo’nun uygulamayı her iki ekranında da çalıştırması mümkün oldu. Ekranlardan biri sanal bir oyun kumandasına dönüştü. Böylece ekstra bir kumanda olmaksızın cihazda oyun oynamak mümkün oldu.

Güncellemeyle adeta bir el konsoluna dönüşen Surface Duo, oyuncular tarafından Nintendo 3DS konsoluna benzetildi. Zira o da katlanabilir ve dokunmatik bir oyun konsoluydu. Hatta emülatör kullanımının mümkün olduğunu düşünürsek Surface Duo kullanıcıları, cihazı her zaman Nintendo 3DS gibi kullanabilirdi. Tabii çift ekran destekli bir emülatör uygulaması bulunabilseydi.

Parmakların ekranı kaplamasına son

Microsoft, son birkaç aydır ‘Xbox Touch Controls’ adındaki dokunmatik kontrollerini xCloud’daki oyunlarına eklemekteydi. Sea of Thieves, Gears 5 ve Minecraft Dungeons gibi birçok oyuna bu özellik eklendi. Dokunmatik butonların Surface Duo cihazına farklı bir şekilde gelmesi ise işleri oldukça kolaylaştırdı. Parmakların oyun oynarken ekranı kapatması ve tuşların küçük olması gibi sorunların önüne geçildi.

Şirket, xCloud’un cihazda kullanımını kolaylaştırmak için bazı ufak düzenlemelerde de bulundu. Menülerde dolaşmak, içerikleri görüntülemek gibi eylemler; cihazın kullanımına uygun hale getirildi. Bu düzenlemeler daha fazla katlanabilir cihaza getirilirse, mobil platformlarda bulut sistemli oyun oynamak çok daha keyifli hale gelebilir.