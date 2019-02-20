Xiaomi, macOS Mojave’in dinamik duvar kağıtları özelliğini olduğu gibi kopyalayarak yeni Mi 9 akıllı telefonlarda kullandı.

Xiaomi’nin piyasaya çıkışı, Çin pazarı için Apple telefonların taklitlerini üreterek olmuştu. Zamanla kendi çizgisini bulan ve önemli markalardan biri haline gelen Çinli üretici eski alışkanlığından vazgeçmemiş gibi görünüyor.

Xiaomi’nin Apple taklidi olarak başladığı ilk yıllarındaki ürünlerinin adı bile Mi Phone ve Mi Pad idi. Firma Apple’ın reklam kampanyalarını bile kopyalıyordu. İlk Mi Pad, iPad mini tasarımını kopyalamıştı. Arayüzü bile iOS’a benzer bir Android çeşitlemesiydi. Geçtiğimiz yıl çıkan Mi 8 de iPhone X'a olan benzerliğiyle dikkat çekmişti.

Xiaomi’nin Apple’dan aldığı ‘ilham’ bu kadarla da kalmıyor. Xiaomi CEO’su anahtar noktalar üzerinden sunum yapıyor. Bu sunumlarda da siyah boğazlı kazak ve mavi kot giyiyor.

Xiaomi Mi 9, Mojave’in ikonik hale gelmiş kum tepesi arka planını ve arka planın gün içindeki renk değişimini tamamen kopyalamış. Neyse ki çok az da olsa farklı bir görsel seçmişler. .

Bu tavrı, Xiaomi’nin hala kendi kararlarına güvenmekten çekindiğinin bir göstergesi olarak görülüyor.