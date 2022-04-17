Yetkililer, dünyanın en büyük yasa dışı pazar yeri olarak nitelendirilen Hydra'yı geçtiğimiz haftalarda kapatarak 25 milyon dolarlık Bitcoin ele geçirmişti. Şimdi de bu platformun yöneticisi olduğu düşünülen bir Rus, ülkedeki yetkililerce tutuklandı. Bu kişinin 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor.

Bitcoin’in (BTC) başını çektiği kripto paraların gelecekte internetin para birimi olacağının tahmin edildiğini biliyoruz. Ancak bu dijital para birimlerinin birçok yasa dışı şeyin döndüğü internetin karanlık tarafında da kullanıldığı bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz hafta yetkililerin bu konuda bir hamle yaptığını ve dünyanın en büyük darknet pazar yerlerinden birinin kapatıldığını sizlere aktarmıştık.

Kara para aklama gibi suçların önüne geçmeye çalışan Alman yetkililer, ‘Hydra Market’ olarak isimlendirilen ve uyuşturucu, kara para aklama gibi birçok yasal olmayan şeyin yer aldığı bir pazar yerini kapatmıştı. Ayrıca, 17 milyon civarı müşterinin ve 19 binden fazla satıcının bulunduğu Hydra’dan 25 milyon dolar değerinde Bitcoin’in ele geçirildiği de ifade edilmişti. Şimdi de devam eden bu soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Hydra’nın yöneticisi olduğu iddia edilen bir Rus tutuklandı

Açıklamalara göre çoğunun Ruslardan oluştuğu platformun yöneticisi olduğu tahmin edilen bir Rus, Moskova’daki yetkililer tarafından alınan bir kararla tutuklandı. Tutuklamanın 11 Nisan günü gerçekleştiğini aktaran Rus yetkililer, Dmitry Olegovich Pavlov isimli bu kişinin; uyuşturucu üretimi, satışı ve dağıtımı gibi konulardan suçlandığını belirtirken 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceğini aktardı.

Bunun yanı sıra Pavlov’a yönelik daha önce de ABD’den bazı suçlamaların yöneltildiğini aktaralım. ABD Adalet Bakanlığı, 5 Nisan günü yaptığı açıklamada Pavlov’a uyuşturucu dağıtma ve kara para aklama suçlarından suç duyurusunda bulunduğunu duyurmuştu. Bunun yanı sıra ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir mahkemeden gelen bir iddianamede de Pavlov’un Hydra’nın yöneticisi olduğu ifade edilmişti.

Ek olarak Rus gazetesi Kommertstant’ın bir haberine göre Pavlov, verdiği bir röportajda bu tutuklama yaşanmadan önce 6 Nisan günü ABD’nin suçlamalarını medyadan öğrendiğini, yetkililerin onunla iletişime geçmediğini belirtti ve kendini savundu. Pavlov BBC’ye verdiği demeçte kendi şirketinin tüm gerekli lisanslara sahip olduğunu ve herhangi bir internet sitesi yönetmediğini kaydetti. Ancak şimdi gelen haberler Pavlov’un bu açıklamalarına rağmen belirtilen suçlardan tutuklandığını ortaya koydu.