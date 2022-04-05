Kripto para piyasası her ne kadar büyüyüp gelişen bir dünya olsa da yasa dışı olaylara da sıklıkla konu oluyor. Yasa dışı olarak kripto para alışverişi yapıldığı gerekçesiyle uzun bir süredir hakkında soruşturma yürütülen dünyanın en büyük darknet pazarı Hydra Market, yetkililer tarafından kapatıldı.

İnternetin aydınlık ve şeffaf bir yüzü olduğu gibi bir o kadar karanlık bir yüzü var ve bu karanlık tarafta gerçekleşen işlemlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ayrıca internetin bu karanlık yüzünde para birimi olarak kripto paraların kullanılması da kripto sektörünün en çok eleştiri aldığı noktalardan biri.

Fakat bu durum kriptoların henüz hiç popüler olmadığı yıllar öncesinde de böyleydi ve bu konuda garanti çözüm sunan adımlar atmak mümkün değil. Ancak yetkililer, legat olmayan ürünlerin satılması, kara para aklama gibi vakaların azalması için çalışmaya devam ediyor. Bu yönde önemli bir adım da Alman yetkililerden geldi. Dünyanın en büyük 'darknet pazar yeri' kapatıldı.

Hdyra Market, kara para aklandığı gerekçesiyle kapatıldı

Rusya merkezli, uyuşturucudan silaha yasa dışı pek çok şeyin satıldığı Hydra Market isimli pazar yeri, uzun bir süredir yetkililerin gözetimi altındaydı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Hydra Market hakkında çıkan bazı iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan site için nihai karar verildi

Dünyanın en büyük ‘darknet pazarı’ olduğu söylenen ve 17 milyon müşterisi, 19 binden fazla satıcı hesabı bulunan Hydra Market, Alman yetkililer tarafından kapatıldı. Çevrimiçi platformlardaki en yüksek yasa dışı ciroya sahip olan Hydra Market’ten yaklaşık olarak 25 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi.

Hydra Market’in büyük bir çoğunluğunun Ruslardan oluştuğunu açıklayan yetkililer, platformun ülkeye yaptırımlardan kaçınmak için kullanılmadığını ancak uyuşturucu, sahte para, çalıntı kredi kartı bilgileri, SIM kartlar ve kötü amaçlı yazılımlar için ticaret amaçlı kullanıldığını söyledi.

Bununla birlikte Rus müşterilerin yanı sıra Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’dan da çok sayıda müşteri bulunduğu belirtildi. Yetkililer kapattıkları siteden sadece 2020 yılında gerçekleşen satışların 1,23 milyar Euro (yaklaşık 19 milyar TL) alışveriş yapıldığını doğruladı. Ayrıca 2015 yılından bu yana inceleme altında olan Hydra Market’in Ukrayna’nın işgaliyle birlikte işlem hacmi büyük bir ölçüde düşüş yaşadı.