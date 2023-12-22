Özel tüpler ve ultra yüksek hızlı trenlerle ulaşım sağlamayı amaçlayan Hyperloop One şirketinin kapatılacağı ortaya çıktı. Şirket, 31 Aralık 2023 itibarıyla faaliyetlerine son verecek.

Elon Musk'ın yeni nesil taşımacılık şirketi Hyperloop One ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg, şirketin kapatılacağını açıkladı. Elon Musk cephesinden henüz bir açıklama gelmemiş olsa da konuya aşina kaynaklara göre şirket, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla faaliyetlerine son verecek.

2014 yılından beri üzerinde çalışılan proje, özel tüpler içerisinde ultra yüksek hızda trenlere ev sahipliği yapıyordu. İlk aşamada yük ve yolcu taşımacılığı için planlanan proje, geçtiğimiz yıl daha çok yük taşımacılığına odaklanacağını duyurmuştu. Projenin hayata geçmesiyle hem trafik yoğunluğunun azalacağına hem de zamandan tasarruf edileceğine inanılıyordu. Ancak gelen son haberler, bunun gerçekleşmeyeceğini gözler önüne seriyor.

Zaten bir test pistinden öteye geçilememişti

Elon Musk, bu projeyi ilk kez 10 yıl önce dile getirmiş olsa da yıllar içinde pek bir ilerleme olmadı. Ekip bugüne kadar bir test pistinden başka bir şey yapamadı. Üstelik bu süreçte yatırımcılar arasında da çok ciddi kavgalar yaşandı. İlk aşamada Hyperloop One olarak anılan proje, sonraki aşamalarda Virgin Hyperloop One adını aldı. Geçtiğimiz yıl da Dubaili şirket DP World'ün hâkimiyetine giren proje, Virgin adını kullanmayı bıraktı. Bu süreçte personelin yarısı işten çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre Hyperloop One'ın sahibi olan DP World, proje kapsamında inşa edilen test tüpünü ve diğer malzemeleri satışa çıkaracak. Ancak bu malzemelere kimlerin, ne amaçla talip olacağını kimse bilmiyor.