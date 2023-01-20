Çin'in ultra hızlı hyperloop treninin ilk test sürüşlerinin başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, trenin saatte 1000 km hıza ulaşması amaçlanıyor.

Gelişen teknoloji, her alanı olduğu gibi ulaşım sektörünü de olumlu yönde etkiliyor. Geliştirilen araçlar, yüksek hızlarla birlikte uzun mesafeleri kısa sürede gitmeyi amaçlıyor. Çin de manyetik kaldırma teknolojisini kullanan ve havasız tüplerin içinde seyahat etmeyi amaçlayan hyperloop trenleriyle bu konuda hamleler yapmak istiyordu.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Ülkeden gelen bilgilere göre aracın ilk test sürüşleri başarıyla gerçekleştirildi. Datong şehrindeki bir süper iletken maglev test hattında üç testin yapıldığı aktarılırken, kapsülün her seferinde saatte 50 km hıza ulaşarak 210 metre seyahat edebildiği ifade edildi.

Amaç, treni saatte 1000 kilometreye ulaştırarak dünyanın en hızlı kara ulaşım aracı yapmak

Çin’in ilk testlerini gerçekleştirdiği yeni nesil treninin amacı, yolcu taşımak ve saatte 1000 kilometre saat hıza ulaşmak. Eğer her şey plana uygun giderse ve bu gerçekleşirse tren, dünyanın en hızlı kara tabanlı ulaşım teknolojisi olmayı başaracak.

Ülkemizdeki hızlı trenlerin maksimum 200-250 km/sa hızla gidebildiği düşünüldüğünde bu teknolojinin ulaşım alanına çağ atlatabileceğini söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak; bu tarz bir tren, 443 kilometrelik İstanbul-Ankara arasındaki bir seyahatin süresini yarım saatin altına düşürebilir.

Ancak şu anki denemeler için kullanılan tüplerin yalnızca 2 km uzunluğunda olduğunu söylemekte fayda var. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu mesafenin 60 km’ye çıkarılmasının hedeflendiğini ekleyelim. Yani projenin amaçlarına ulaşabilmesi için biraz daha zaman var.

Hyperloop teknolojisi uzun yıllardır gündemde. Elon Musk, ilk olarak 2012 yılında bu fikri ortaya atmış ve hayata geçirmek için The Boring Company’i kurmuştu. Buna ek olarak uzay şirketi Virgin Galactic’in kurucusu milyarder iş insanı Richard Branson yüksek hızlı seyahat konseptini gerçekleştirmek için Hyperloop One’ı kurmuştu.