Xiaomi, merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü HyperOS 3'ün betasını alabilecek ilk cihazları açıkladı. Şirket listenin ilerleyen haftalarda genişletileceğini söylüyor.

Aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından beklenen gün geldi. Xiaomi kısa süre önce yaptığı duyuruda HyperOS 3 beta programına kayıtların başladığını açıkladı.

İlk beta sürümü, bazı Xiaomi ve Redmi amiral gemisi telefonlar ile birkaç adet Xiaomi tabletlerine sunulacak. Uyumlu cihaz sahipleri, Xiaomi Community üzerinden programa katılıp beta güncellemesini deneyimleyebilecek.

HyperOS 3 betasını alacak ilk cihazlar

29 Ağustos:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

POCO F7 serisi

17 Eylül:

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TB S Pro Mini LED serisi

30 Eylül:

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Şimdilik sadece Çin’de geçerli olan HyperOS 3 beta programı, önümüzdeki haftalarda diğer bölgelere de açılacak. Ayrıca Xiaomi, ilk partide yer almayan cihazlar için ikinci bir parti daha planlandığını duyurdu. Böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesi HyperOS 3’ü erken deneyimleme şansı yakalayacak.

Yine de herkesi uyarmış olalım. Beta süreci Türkiye'yi de kapsarsa kurmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Beta sürümlerinde genellikle sayısız hata ve eksik özellikler bulunabiliyor.