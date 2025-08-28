Aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından beklenen gün geldi. Xiaomi kısa süre önce yaptığı duyuruda HyperOS 3 beta programına kayıtların başladığını açıkladı.
İlk beta sürümü, bazı Xiaomi ve Redmi amiral gemisi telefonlar ile birkaç adet Xiaomi tabletlerine sunulacak. Uyumlu cihaz sahipleri, Xiaomi Community üzerinden programa katılıp beta güncellemesini deneyimleyebilecek.
HyperOS 3 betasını alacak ilk cihazlar
29 Ağustos:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- POCO F7 serisi
17 Eylül:
- Xiaomi MIX Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
- Xiaomi TB S Pro Mini LED serisi
30 Eylül:
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Şimdilik sadece Çin’de geçerli olan HyperOS 3 beta programı, önümüzdeki haftalarda diğer bölgelere de açılacak. Ayrıca Xiaomi, ilk partide yer almayan cihazlar için ikinci bir parti daha planlandığını duyurdu. Böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesi HyperOS 3’ü erken deneyimleme şansı yakalayacak.
Yine de herkesi uyarmış olalım. Beta süreci Türkiye'yi de kapsarsa kurmadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Beta sürümlerinde genellikle sayısız hata ve eksik özellikler bulunabiliyor.