HyperOS 3 güncellemesi ile Xiaomi telefonlara birçok yeni özellik ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri getirecek. Bu yeni güncelleme Android 16'yı temel alacak. Peki hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesini alabilecek?
Android 16'nın diğer bazı markalarda yavaş yavaş kullanıma sunulmasıyla birlikte Xiaomi telefon sahipleri de HyperOS 3 güncellemesini beklemeye koyuldu. Peki güncelleme ne zaman gelecek ve telefonları ne ölçüde değiştirecek?
HyperOS 3 çıkış tarihi
Şirket HyperOS 3 için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı ancak yakın tarihli bir rapora göre HyperOS 2 üzerindeki çalışmalar çoktan sona erdi ve ekip var gücüyle HyperOS 3'e odaklanmış durumda.
Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'a göre Xiaomi, HyperOS 3 beta testine Ağustos ayında başlayacak. Beta testi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birkaç hafta sürecek ve sonrasında kullanıcılar Android 16 tabanlı kararlı HyperOS 3 güncellemesini almaya başlayacaklar. Kararlı sürümün dağıtımın Eylül sonu ya da Ekim başında başlaması bekleniyor.
HyperOS 3 destekleyen Xiaomi telefonlar
Xiaomi henüz hangi cihazların HyperOS 3 güncellemesini alacağını resmî olarak açıklamadı. Mevcut liste şirketin mevcut güncelleme politikasına ve sızıntılara dayanmakta.
Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12 Lite NE
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
Redmi
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 15
- Redmi 15C
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi A5
- Redmi A4
- Redmi A3 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 3
- Redmi K Pad
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
POCO
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro
- Poco M7
- Poco M7 Plus
- Poco M7 Pro
- Poco M6 Pro
- Poco M6
- Poco C75
- Poco C65
HyperOS 3 ne gibi yenilikler sunacak?
Xiaomi henüz HyperOS 3 ile ilgili ayrıntıları paylaşmadı ancak raporlara göre yeni yazılım daha sezgisel bir arayüze ve daha yumuşak geçişlere sahip olacak. Ayrıca birkaç yeni özellik ve bir dizi geliştirmenin yanı sıra önemli kullanıcı arayüzü yükseltmeleri de getirecek.
Ayrıca HyperOS 3'te gelişmiş kaynak yönetimi ve gelişmiş seviyede bir genel performans bekleniyor. Sistem kararlılığının da daha iyi olacağı söyleniyor.
Peki sizin HyperOS 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.