Xiaomi'nin işletim sisteminin en yeni versiyonu HyperOS 3 önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak. Peki güncellemeyi hangi telefonlar alacak?

HyperOS 3 güncellemesi ile Xiaomi telefonlara birçok yeni özellik ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri getirecek. Bu yeni güncelleme Android 16'yı temel alacak. Peki hangi telefonlar HyperOS 3 güncellemesini alabilecek?

Android 16'nın diğer bazı markalarda yavaş yavaş kullanıma sunulmasıyla birlikte Xiaomi telefon sahipleri de HyperOS 3 güncellemesini beklemeye koyuldu. Peki güncelleme ne zaman gelecek ve telefonları ne ölçüde değiştirecek?

HyperOS 3 çıkış tarihi

Şirket HyperOS 3 için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı ancak yakın tarihli bir rapora göre HyperOS 2 üzerindeki çalışmalar çoktan sona erdi ve ekip var gücüyle HyperOS 3'e odaklanmış durumda.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'a göre Xiaomi, HyperOS 3 beta testine Ağustos ayında başlayacak. Beta testi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birkaç hafta sürecek ve sonrasında kullanıcılar Android 16 tabanlı kararlı HyperOS 3 güncellemesini almaya başlayacaklar. Kararlı sürümün dağıtımın Eylül sonu ya da Ekim başında başlaması bekleniyor.

HyperOS 3 destekleyen Xiaomi telefonlar

Xiaomi henüz hangi cihazların HyperOS 3 güncellemesini alacağını resmî olarak açıklamadı. Mevcut liste şirketin mevcut güncelleme politikasına ve sızıntılara dayanmakta.

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 15

Redmi 15C

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi A5

Redmi A4

Redmi A3 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Redmi K Pad

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

POCO

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M7 Plus

Poco M7 Pro

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Poco C65

HyperOS 3 ne gibi yenilikler sunacak?

Xiaomi henüz HyperOS 3 ile ilgili ayrıntıları paylaşmadı ancak raporlara göre yeni yazılım daha sezgisel bir arayüze ve daha yumuşak geçişlere sahip olacak. Ayrıca birkaç yeni özellik ve bir dizi geliştirmenin yanı sıra önemli kullanıcı arayüzü yükseltmeleri de getirecek.

Ayrıca HyperOS 3'te gelişmiş kaynak yönetimi ve gelişmiş seviyede bir genel performans bekleniyor. Sistem kararlılığının da daha iyi olacağı söyleniyor.

Peki sizin HyperOS 3'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.