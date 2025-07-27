Xiaomi, HyperOS 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket yeni güncelleme öncesinde artık güncelleme takviminin sonuna gelinen 9 adet telefonu açıkladı.

Xiaomi, yeni işletim sistemi HyperOS 3 için hazırlıklarını sürdürürken bazı eski modellerine artık veda ediyor. Şirketin son açıkladığı listeye göre birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli artık resmî destek almayacak. Yani bu telefonlara yeni güncellemeler gelmeyecek.

Android 16’nın çıkışıyla birlikte Xiaomi de kendi arayüzü olan HyperOS 3 üzerindeki çalışmaları da başladı. Şirket şimdiden Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro’nun global versiyonlarına HyperOS 2.3 ile Android 16 güncellemesini de verdi. Diğer bazı modeller de bu büyük güncellemeyi alacak ama aşağıdaki telefonlar için yolun sonuna gelindi.

Artık güncelleme almayacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 11 Prime 4G

Redmi A1+

Redmi A1

POCO M5

POCO C50

Listede yer alan bu telefonlar Eylül ayına kadar güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ama herhangi bir yeni yazılım güncellemesi almayacaklar. Yani bir nevi emekli oldular diyebiliriz.