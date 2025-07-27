Xiaomi, yeni işletim sistemi HyperOS 3 için hazırlıklarını sürdürürken bazı eski modellerine artık veda ediyor. Şirketin son açıkladığı listeye göre birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modeli artık resmî destek almayacak. Yani bu telefonlara yeni güncellemeler gelmeyecek.
Android 16’nın çıkışıyla birlikte Xiaomi de kendi arayüzü olan HyperOS 3 üzerindeki çalışmaları da başladı. Şirket şimdiden Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro’nun global versiyonlarına HyperOS 2.3 ile Android 16 güncellemesini de verdi. Diğer bazı modeller de bu büyük güncellemeyi alacak ama aşağıdaki telefonlar için yolun sonuna gelindi.
Artık güncelleme almayacak Xiaomi telefonlar
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Lite LE
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi 11 Prime 4G
- Redmi A1+
- Redmi A1
- POCO M5
- POCO C50
Listede yer alan bu telefonlar Eylül ayına kadar güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ama herhangi bir yeni yazılım güncellemesi almayacaklar. Yani bir nevi emekli oldular diyebiliriz.