Xiaomi, 26 Ekim'de gerçekleştireceği lansmanda Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro'yu duyuracak. Peki bu amiral gemisi telefonlar, hangi özelliklerle donatılacaklar? İşte Xiaomi 14 serisi hakkında bildiğimiz her şey...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki günlerde büyük bir lansman gerçekleştirecek. 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek bu lansmanda, markanın yepyeni ürünleriyle tanışacağız. Bu bağlamda; Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro, yeni akıllı saat Watch S3 ve Xiaomi'nin yeni işletim sistemi HyperOS da tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki Xiaomi'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi telefonları, tüketicilere neler sunacak? Bu içeriğimizde, Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro'nun bugüne dek gün yüzüne çıkan yeni özelliklerine yakından bakacağız.

Karşınızda Xiaomi 14!

Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro, benzer tasarım dilini benimseyen modeller olarak karşımıza çıkacaklar. Ancak boyutlarda, bir dizi farklılık olacak. Öyle ki Xiaomi 14'te 6.44 inç, Xiaomi 14 Pro'da ise 6.6 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Temel modeldeki OLED ekran 1.5K çözünürlük sunacak. Pro modelde ise 2K çözünürlük sunan AMOLED ekranla karşılaşacağız. Her iki modelde de 120 Hz tazeleme oranı göreceğiz.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları, performanstan ödün vermeyecekler. Bu telefonlarda, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilecek olan telefonlar, batarya özellikleri ile birbirlerinden ayrılacaklar. Temel modelde 4.600 mAh kapasiteli batarya, 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Pro model ise 4.860 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Bu batarya, 120W hızlı şarj desteği ile donatılacak. Telefonun kablosuz hızlı şarj desteği, 50W olarak karşımıza çıkacak.

Xiaomi 14 ile Xiaomi 14 Pro, çok büyük bir olasılıkla üçlü kamera kurulumu ile donatılacak. Tüm kameralar, 50 MP çözünürlük sunacak. Ancak şirket, bu kez önemli bir değişikliğe imza atacak. Leica ile yapılan iş birliği kapsamında, "Summilux" isimli yeni lens teknolojisi de karşımıza çıkacak. Yapılan açıklamaya göre hareketli bir lens teknolojisi olarak karşımıza çıkan Summilux, tüm koşullarda doğal ve doğru renk tonlarını yüksek kalite ile birleştirecek.

Xiaomi 14 teknik özellikleri (kesinleşmedi):

Ekran 6.6 inç, AMOLED, 2K, 120 Hz, 2.800 nit, HDR10+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 4.600 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS

Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri (kesinleşmedi):

Ekran 6.44 inç, OLED, 1.5K, 120 Hz, 2.800 nit, HDR10+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 4.860 mAh (120W) İşletim Sistemi HyperOS

Xiaomi 14 fiyatı:

Xiaomi 14 serisi için iddia kapsamında bile olsa ciddi bir fiyat bilgisi yok. Ancak yeni nesil teknolojilerin, Xiaomi 14'ün Xiaomi 13'ten daha pahalı olacağının düşünülmesine yol açıyor.