Xiaomi'nin akıllı telefon ve tabletlerde kullanacağı yeni yazılım belli oldu. Xiaomi patronu, "HyperOS"u resmen doğruladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda MIUI ile gündemdeydi. Pek çok haber kaynağının iddiasına göre Xiaomi, önümüzdeki günlerde tanıtacağı Xiaomi 14 serisi akıllı telefonları ile yepyeni bir dönem başlatacaktı. Bu bağlamda; MIUI gidecek, yerine miOS gelecekti. Şimdi, bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Xiaomi patronu Lei Jun, Xiaomi 14 serisinde yeni bir yazılıma geçileceğini resmen doğruladı. Ancak bu yazılım miOS değil, "HyperOS" olarak anılacak. Xiaomi patronu, HyperOS'un MIUI kullanmakta olan eski telefon ve tabletlere de ulaşacağını söyledi. Lei Jun, eski modellerin HyperOS'a geçiş takvimi için nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

HyperOS'un yeni bir işletim sistemi mi yoksa arayüz mü olduğu belli değil!

Lei Jun, HyperOS'u doğrulamış olsa da detay vermedi. Hâl böyle olunca konuyla ilgili çok büyük bir bilinmez ortaya çıktı. Öyle ki HyperOS yeni bir işletim sistemi mi yoksa tıpkı MIUI gibi Android üzerine kurulmuş bir arayüz mü belli değil. Bazı kaynaklar, HyperOS'un Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS gibi olabileceğini ileri sürüyorlar. Yani HyperOS, Android'in kaynak kodlarını kullanan ancak tamamen yeniden üretilmiş bir arayüz olabilir.

Xiaomi patronu, Çin'in sosyal medyası Weibo'daki paylaşımında, Xiaomi 14 serisinin de seri üretime başladığını söyledi. Bu akıllı telefonun lansmanı gerçekleştirildiğinde HyperOS'un neler sunabildiğine ilişkin her şey gün yüzüne çıkacak.