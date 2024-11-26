Uzun yıllar kullanabileceğiniz, tasarımından kullanımına her yönünü özelleştirebileceğiniz bir klavye olan HyperX Alloy Rise 75'i inceledik.

Gün içinde uzun uzun metin yazan, aynı zamanda sık sık oyun oynayan biri olarak her iki kullanımda da iyi performans sunacak bir klavye kullanmak pek çoğumuz gibi benim için de önemli. Bu noktada HyperX Alloy Rise 75, şimdiye kadar kullandığım en başarılı klavyelerden biri diyebilirim.

Gelin birlikte tasarımından teknik detaylarına ve performansına her yönüyle HyperX Alloy Rise 75'e bir göz atalım.

Kutu içeriği ile başlayalım:

HyperX Alloy Rise 75'in kutusundan klavye, tuş cımbızı, kullanım kılavuzu gibi belgeler ve bir de örme kablomuz çıkıyor.

Tasarımla devam edelim:

HyperX Alloy Rise 75, Alloy Rise serisinin sayısal tuş takımı olmayan kompakt yapıdaki %75 versiyonu. Siyah bir kasa ve siyah üst çerçeve ile gelen klavyede sağ üstte döndürülebilir bir buton bulunuyor. Hem siyah üst çerçeve hem de bu buton harici satın alabileceğiniz beyaz ve lacivert renk seçenekleri ile kolayca değiştirilebiliyor.

Bu üst çerçevenin malzemesi alüminyum, tuşlar ise PBT'den yapılmış ve hissiyatı oldukça iyi. Genel olarak klavyenin malzeme kalitesinin ve görünümünün üst seviye bir ürünle karşı karşıya olduğunuzu hissettirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Bende lacivert renkli versiyonu da vardı ve hem orijinal siyah halini hem de lavicert versiyonunu epey beğendim. Özellikle lacivert olan, alüminyum malzemenin dokusunun da etkisiyle oldukça iyi görünüyor.

Ayrıca HyperX Alloy Rise 75, ışıl ışıl RGB klavye sevenleri memnun edecek bir klavye ve HyperX NGENUITY üzerinden tüm klavye ve tuşlar özelinde dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca bir ortam ışığı sensörü de var ve RGB aydınlatmayı çok daha verimli hale getiriyor.

Performansa geçelim:

HyperX Alley Rise 75'i hem gün içinde yazı yazarken hem de oyun oynarken deneyimledim ve klavyenin sunduğu performansın üst düzey olduğunu söyleyebilirim. Her ne türde oyun oynuyor olursanız olun, HyperX Alley Rise 8kHz yoklama hızı ile gecikmesiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Tepki süresi ve hassasiyeti yüksek bir klavye olduğundan performansa gerçekten poziitf etki ediyor. Ayrıca tuşların hissiyatı da performansı yukarı taşıyor. Güç gerektirmeyen yumuşak ve akıcı bir kullanım sunuyor ve yazı yazma deneyimi de gerçekten iyi.

Ben genelde yazı yazarken de kullandığım için yüksek sesli bir klavye bir noktadan sonra rahatsız ediyor ancak bu klavyede ses seviyesi bir red switch klavyeden beklendiği üzere oldukça dengeli. Hem tatlı ve tok sesiyle iyi bir hissiyat yaratıyor hem de yormuyor. Fakat uzun kullanımda bir bilek desteğinin olmayışı biraz yorucu olabiliyor, bunu da eklemem gerek.

HyperX Linear Switches3 ile gelen klavyede tuş ömrü 80 milyon vuruş yani oldukça uzun ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hot-swap özelliğine sahip olduğundan switchleri dilediğiniz gibi kolayca çıkarıp takabiliyorsunuz.

Tasarımdan anahtarlara özelleştirilebilir yapısının yanında HyperX Alloy Rise 75 aynı zamanda 10 farklı profil kaydedebilmenize olanak sağlayarak makro ve aydınlatma kullanımları noktasında da özelleştirmeleri zenginleştirerek kullanımı çok daha pratik hale getiriyor.

Sonuç olarak:

Eğer sizi uzun yıllar performansıyla memnun edecek, uzun ömürlü ve dilediğinizde görünüşünü de özelleştirebileceğiniz üst seviye bir klavye arıyorsanız HyperX Alloy Rise 75 mutlaka seçenekleriniz arasında olmayı hak ediyor.

Fiyatı tabii ki dahil olduğu segment de düşünülünce düşük bir fiyat değil ancak üst seviye performans sunan, şık bir tasarıma sahip ve a'dan z'ye özelleştirilebilir bir klavye aradığınızda üç aşağı beş yukarı bu bütçelere çıkmanız gerekiyor zaten. Dolayısıyla değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Bu noktada yalnızca belki kablosuz desteği olmasını da beklerdim, bunu da eklemem gerek.

Benim deneyimim oldukça iyiydi ve hem oyun hem günlük kullanım için iki yönlü konfor sunan bir klavye olarak kesinlikle ilk sıralarıma yerleşti.