Türkiye'de Üretilecek Hyundai Bayon, 2 Mart'ta Tanıtılacak

Üretimleri İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında gerçekleştirilecek olan B-SUV Hyundai Bayon, 2 Mart'ta çevrimiçi ortamda düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak. Güney Koreli üretici, lansman öncesi araçtan yeni görüntüler paylaştı.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin ilk kez geçtiğimiz yılın ortalarında görülen B-SUV sınıfı aracı Bayon'dan yeni görüntüler geldi. Şimdiye kadar araç hakkında pek fazla teknik detay paylaşmayan Güney Koreli üretici, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman etkinliği öncesinde beklentiyi artırmaya devam ediyor.

Üretimleri Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Bayon, buradan Avrupa'ya gönderilerek oradaki müşterilerle buluşacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bayon modelinin 2 Mart TSİ 12.00'da dünya prömiyerini yapacağı belirtildi.

Hyundai Bayon neler sunuyor?

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Adını Fransız şehri Bayonne'den alan Bayon, Hyundai Kona'nın hemen altında konumlandırılacak ve Güney Koreli üreticinin şimdiye kadarki en küçük crossever modeli olacak. Aracın teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak Hyundai, aracın konfor ve tasarımıyla şehir içi kullanım için uygun olduğunu söylüyor.

Kaputun altına geçtiğimizdeyse Bayon'un, 120 beygir güç ve 172 Nm tork üretebilen Kona ile aynı 1.0 litrelik Smartstream motoru kullanması bekleniyor. i20 modelindeki 120 beygir güç ve 172 Nm torkluk 1.0 Kappa II motor da bir diğer seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Bayon'un üretimleri, İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında gerçekleştirilecek ve buradan 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek. Özellikle Avrupa bölgesindeki müşterileri hedefleyen aracın, küçük SUV ihtiyacının Venue modeliyle doldurulduğu ABD'de satışa sunulması beklenmiyor.

Hyundai'nin merakla beklenen yeni SUV modeli önümüzdeki hafta salı günü tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detaylara ve fiyatına da çevrimiçi ortamda düzenlenecek bu lansman etkinliğinde ulaşabileceğiz.