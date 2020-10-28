Hyundai, geçtiğimiz yıl tanıtılan bir konsept SUV'den ilham alan mini elektrikli otomobilini tanıttı. Otomobilin satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, diğer tüm otomobil üreticileri gibi elektrikli otomobil dünyasını yakından takip ediyor ve bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni elektrikli SUV konsepti Hyundai 45 Concept’i sergileyen şirket, şimdi ise 45 Concept’in seri üretim versiyonunu tanıttı. Ancak beklenenden epey küçük boyutlarda…

Otomobil tutkunu(!) çocuklar için 45 Concept’i referans alan bir mini elektrikli otomobil üreten Hyundai, araca özel bir isim vermemiş olsa da fotoğraflarını paylaştı ve “Çocuklar için özel bir hediye” başlığı altında ‘Hyundai’ın en küçük elektrikli aracı’nın tanıtım videosunu yayınladı.

Mini Hyundai 45 Concept diyebileceğimiz aracın içinde iki elektrikli motor bulunuyor ve araç, motorlardan aldığı güç ile maksimum 7 km/s hıza çıkabiliyor. Spor otomobillerden referans alınan konforlu bir koltuğu bulunan aracın tek şarjla maksimum ne kadar yol alabildiği ise açıklanmadı.

Hyundai, muadili diyebileceğimiz diğer akülü araçların aksine mini 45 Concept’te plastik yerine ahşap malzeme kullanmış durumda. Hyundai, en küçük elektrikli aracının seri üretim ya da fiyat durumu hakkında bilgi vermedi ancak aracın sınırlı üretim ürünü olması bekleniyor.

Hyundai'nin en küçük elektrikli otomobili için paylaşmış olduğu video