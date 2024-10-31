Hyundai, 2025'in ilk yarısında tanıtacağı hidrojen yakıt hücreli aracı ve "Art of Steel" tasarımını sergileyen Initium konseptini tanıttı.

Hyundai, 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı hidrojen yakıt hücreli aracı ve yeni tasarım dili "Art of Steel"i sergileyen Initium konsepti ile karşımıza çıktı.

Hyundai, Initium'un tek bir depo yakıtla yaklaşık 650 kilometre mesafe kat edebileceğini açıkladı. Bununla birlikte Initium'un yerini alması beklenen Nexo, EPA standartlarına göre 610 kilometre menzil sunuyor. Aracın 201 beygir gücündeki elektrik motoru, selefinden 40 beygir gücü daha fazla sunarak performansta önemli bir iyileşme sağlıyor.

Initium'un V2L özelliği

Initium’un dış tasarımında, siyah plastik kaplamalı şişkin çamurluklar, 21 inçlik aerodinamik tekerlekler ve tavan rafındaki HTWO motifli yerleşik ışıklar dikkat çekiyor. Hyundai, aracın iç mekanını henüz göstermemekle birlikte, arka koltukların geniş oturma açısı ve kapıların geniş açılma açıları ile yolcular için konfor sunduğunu belirtiyor.

Güvenlik açısından, Initium dokuz hava yastığı ve çoklu iskelet yapısıyla donatılmıştır. Ayrıca V2L özelliği sayesinde, aracın bir güç bankası olarak kullanılabilmesi mümkün. Initium, Kasım ayında Los Angeles Otomobil Fuarı ve Auto Guangzhou'da halka tanıtılacak ve gelecek yıl içerisinde satışa sunulacak. Yeni konsept ise Hyundai’nin gelecekteki modelleri için bir ön izleme niteliğinde.