Toyota ve Hyundai, 27 Ekim'de Everland Speedway'de spor otomobillerini sergileyecek. Dikkat çekici modeller etkinlikte yer alacak.

Toyota ve Hyundai, 27 Ekim’de Güney Kore’deki Everland Speedway’de düzenlenecek "Hyundai N x Toyota Gazoo Yarış Festivali" ile spor otomobillerini aynı sahnede sergileyecek.

Festivalde Toyota’nın GR Supra ve GR86 modellerinin yanı sıra Hyundai’nin Elantra N (Kore’de Avante N olarak biliniyor) ve tamamen elektrikli Ioniq 5 N gibi dikkat çekici araçları sergilenecek.

Toyota ve Hyundai'den ilk ortak festival

Ziyaretçiler, hidrojenle çalışan AE86 H2 konsepti ve deneysel GR Corolla’yı da inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca, Hyundai’nin üretime girmesi beklenen N Vision 74 konsepti ile elektrikli SUV kategorisinde Pikes Peak rekorunu kıran Ioniq 5 N TA Spec de etkinlikte yer alacak.

Festivalin iki şirket arasındaki iş birliğinin başlangıcını işaret edip etmediği ise belirsiz. Ancak ilginç bir şekilde Toyota ve Hyundai, bu etkinliği "açılış iş birliği" olarak adlandırıyor. Daha önce Toyota ve Subaru, 2008 yılından bu yana GR86/BRZ üretiminde iş birliği yapıyorlardı. Bu durum Hyundai ve Toyota'nın ortak projelerinin gelecekte nasıl şekilleneceğine dair merak uyandırıyor.