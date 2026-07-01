Birkaç ay önce N-Line versiyonu tanıtılan Türkiye’de üretilecek Hyundai Ioniq 3’ün şimdi de daha ucuz olacak standart versiyonu tanıtıldı.

Hyundai, Türkiye’de İzmit fabrikasında üretilecek yeni elektrikli modeli Ioniq 3’ün örtüsünü ilk olarak geçtiğimiz Nisan ayında kaldırmıştı. Ancak o zaman çoğunlukla aracın daha sportif odaklı N-Line donanımının detaylarına odaklanılmıştı. Şimdi ise daha ucuz olacak standart versiyonun resmî tanıtımı gerçekleştirildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni elektrikli otomobil Hyundai Ioniq 3’ün standart versiyonu, N-Line modelinin o yırtıcı ve sert hatlarından sıyrılarak çok daha temiz, dingin ve göz yormayan bir yapıya sahip olacak. Türkiye’de üretilecek olması da onu ülkemizdeki kullanıcıların dikkatini çekecek bir elektrikli araç yapıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Standart Hyundai Ioniq 3 neler sunacak?

Ioniq 3 modeli hem geleneksel hatchback pratikliğini hem fastback modellerinin aerodinamik tavan akıcılığını hem de crossover modellerinin yerden yüksek yapısını tek bir yerde birleştiren bir tasarımla geliyor. Standart modelin ön tamponuna baktığımızda N-Line modelinde gördüğümüz o devasa siyah kaplamaların ve agresif hava girişlerinin yerini, aktif bir hava girişine sahip çok daha pürüzsüz yüzeylerin aldığını görüyoruz. İnce ön ızgaranın üzerinde yer alan ve markanın imzası haline gelen dört noktalı bölünmüş LED far tasarımı da dikkat çekiyor. 16-18 inç alaşım jantlarla geleceğini de belirtelim.

Ioniq 3 modeli en başta tek motorlu standart ve uzun menzil versiyonlarla çıkacak. Standart giriş seviye versiyonda 144 beygir gücü üretilecek ve 42,2 kWh’lik batarya ile 344 km menzil sunulacak. Uzun menzilli versiyon ise 496 km’ye varan menzil sunacak. O versiyonun 133 beygir gücü ile gücünün daha az olacağını belirtelim. Araç, Kia EV3 ve EV4 ile aynı mimariyi paylaşıyor.

İç mekâna geldiğimizde de modern, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik bir tasarım görüyoruz. Donanım paketine göre kabinde 12.9 inç ya da 14.6 inç büyüklüğünde devasa bir dokunmatik multimedya ekranı var. Bu ekrana opsiyonel olarak oldukça ince tasarlanmış dijital bir gösterge paneli de eşlik edebiliyor. Hyundai’nin paylaştığı bilgilere göre, Pleos App Market adı verilen uygulama mağazası lansman anında 30 farklı üçüncü parti uygulamaya ev sahipliği yapacak.

Ioniq 3 modelinin Türkiye’de İzmit’te bulunan fabrikada üretileceğini söylemiştik. 2026’nın üçüncü çeyreğinde yollarda olması bekleniyor. Fiyatı konusunda ise henüz bilgi yok.