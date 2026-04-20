Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı. Yeni Aero Hatch tasarımı, 496 km’ye varan menzil, E-GMP altyapısı ve modern iç mekânıyla dikkat çeken elektrikli hatchback modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Hyundai elektrikli otomobil ailesini genişletmeye devam ederken, IONIQ serisinin en yeni üyesi olan IONIQ 3 resmi olarak tanıtıldı. Kompakt hatchback sınıfında konumlanan bu model, markanın elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve günlük kullanıma daha uygun hale getirme hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

İçerikten Görseller +9 × + − ‹ ›

İlk bakışta farklı tasarım diliyle dikkat çeken IONIQ 3, sadece bir şehir otomobili olmanın ötesinde; menzil, iç hacim ve teknoloji dengesini aynı potada eritmeye çalışan bir model gibi görünüyor. Peki bu yeni elektrikli hatchback tam olarak ne sunuyor?

İçerikten Görseller +9 × + − ‹ ›

Hyundai IONIQ 3 dış tasarımı

IONIQ 3’ün dış tasarımı, Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım anlayışını kompakt sınıfa taşıyan en net örneklerden biri. Yüzeyler sade ama güçlü; keskin hatlar yerine daha akıcı ve geometrik bir yapı tercih edilmiş. Özellikle önde yer alan piksel LED aydınlatma imzası, IONIQ ailesine ait kimliği doğrudan hissettiriyor.

Aracın en dikkat çeken noktası ise “Aero Hatch” olarak adlandırılan yeni gövde tipi. Düşük burun yapısı, düz ilerleyen tavan çizgisi ve arkaya doğru hızlı şekilde alçalan form, hem aerodinamik verimliliği hem de iç mekân genişliğini aynı anda optimize etmeyi hedefliyor.

Dış tasarım ve ölçüler

Özellik Detay Uzunluk 4.155 mm / 4.170 mm (N Line) Genişlik 1.800 mm Yükseklik 1.505 mm Aks mesafesi 2.680 mm Jant ölçüsü 16" – 19" Sürüklenme katsayısı 0.263 Tasarım dili Art of Steel + Pixel LED Gövde tipi Aero Hatch

Aerodinamik taraf da oldukça iddialı. 0.263 Cd değeri, bu sınıfta oldukça rekabetçi bir seviyeye işaret ediyor. Bu da doğrudan menzil ve verimlilik tarafına olumlu katkı sağlıyor.

Hyundai IONIQ 3 iç tasarımı

IONIQ 3’ün iç mekânında “Furnished Space” yaklaşımı benimsenmiş. Yani klasik otomobil kabininden çok, bir yaşam alanı hissi yaratılmaya çalışılmış. Düz zemin yapısı, uzun aks mesafesi ve sade kokpit tasarımı bu yaklaşımı destekliyor.

Özellikle arka yaşam alanı dikkat çekici. Hyundai, bu modelde arka koltukta üç yetişkinin rahat şekilde oturabileceğini özellikle vurguluyor. Bu da kompakt sınıf için önemli bir iddia.

Kabin ve yaşam alanı

Özellik Detay Multimedya ekranı 12.9" / 14.6" İşletim sistemi Android Automotive (Pleos Connect) Dijital anahtar Digital Key 2 Ses sistemi BOSE Premium (opsiyonel) Klima Çift bölgeli otomatik Ambiyans aydınlatma LED Koltuk özellikleri Isıtma / havalandırma / Relaxation Seats Bagaj hacmi 441 litre (Megabox dahil) Ek depolama 119 L Megabox

Malzeme tarafında ise geri dönüştürülmüş ve biyolojik bazlı materyallerin kullanılması dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, modelin sürdürülebilirlik iddiasını güçlendiriyor.

Hyundai IONIQ 3 donanım seçenekleri

IONIQ 3 henüz klasik anlamda paket paket detaylandırılmış bir donanım yapısıyla açıklanmış değil. Ancak lansman verilerine baktığımızda standart ve opsiyonel teknolojilerin oldukça geniş bir çerçevede sunulacağı anlaşılıyor.

Özellikle N Line versiyonu, daha sportif tasarım detaylarıyla standart modelden ayrışıyor. Siyah detaylar, özel jantlar ve iç mekânda farklı renk kombinasyonları bu versiyonun karakterini belirliyor.

Donanım yapısı (özet)

Özellik Durum Pleos Connect infotainment Standart Digital Key 2 Var V2L (Vehicle-to-Load) Var Plug & Charge Var N Line tasarım paketi Var Panoramik ekran yapısı Var Ambiyans paketleri Opsiyonel

Burada dikkat çeken nokta, teknolojinin “karmaşık değil, sade kullanım” odağıyla geliştirilmiş olması.

Hyundai IONIQ 3 güvenlik ve sürüş destek özellikleri

Hyundai, IONIQ 3’te SmartSense güvenlik sistemlerinin güncel versiyonlarını sunuyor. Bu sistemler, hem aktif güvenlik hem de sürüş destek tarafında geniş bir kapsam oluşturuyor.

Özellikle Highway Driving Assist 2 (HDA2) ve Remote Smart Parking Assist gibi sistemler, modelin teknolojik seviyesini yukarı taşıyor.

Güvenlik sistemleri

Özellik Durum Hava yastıkları 7 adet Adaptif sürüş asistanı (HDA2) Var Kör nokta kamera (BVM) Var 360 derece kamera (SVM) Var Uzaktan park (RSPA) Var Geri manevra hafızası (MRA) Var Akıllı far sistemi (IFS) Var

Bu donanım listesi, IONIQ 3’ün yalnızca şehir içi değil, uzun yol güvenliği açısından da iddialı olduğunu gösteriyor.

Hyundai IONIQ 3 performans ve motor özellikleri

IONIQ 3, Hyundai’nin E-GMP platformu üzerine inşa edilmiş tamamen elektrikli bir model. 400V mimari kullanması, maliyet ve kullanım dengesini korumaya yönelik bir tercih olarak öne çıkıyor.

İki farklı batarya seçeneği sunuluyor ve bu sayede kullanıcıya farklı menzil alternatifleri sunulmuş durumda.

Motor ve teknik veriler

Özellik Standard Range Long Range Batarya 42.2 kWh 61 kWh Menzil (WLTP) 344 km 496 km Güç 135 PS 147 PS Tork 250 Nm 250 Nm 0-100 km/s 9.0 sn 9.6 sn Maksimum hız 170 km/s 170 km/s Şarj (DC) %10-80 ~29 dk ~30 dk AC şarj 11 kW / 22 kW ops. 11 kW / 22 kW ops.

**EDİTÖRÜN YORUMU: **IONIQ 3’ün performansı sportif değil; daha çok verimlilik ve günlük kullanım odağında. Ancak 496 km’ye kadar çıkan menzil değeri, segment içinde güçlü bir konum anlamına geliyor.

IONIQ 3’ün en güçlü tarafı, kompakt boyutlara rağmen sunduğu geniş iç hacim ve pratik kullanım. Özellikle düz zemin yapısı ve uzun aks mesafesi, günlük kullanımda fark yaratabilecek unsurlar arasında.

Bir diğer önemli avantaj ise teknoloji tarafındaki sade yaklaşım. Karmaşık sistemler yerine kullanıcı dostu bir arayüz sunulması, bu aracı özellikle elektrikli otomobile yeni geçecek kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor.

IONIQ 3 henüz yeni tanıtıldığı için bazı önemli detaylar hâlâ netleşmiş değil. Özellikle donanım paketlerinin tam yapısı, fiyatlandırma ve Türkiye pazarı özelinde versiyonlar henüz açıklanmış durumda değil.

Ayrıca 400V mimari, bazı rakiplerin sunduğu 800V hızlı şarj altyapısına göre düşük kalabilir. Bu durum herkes için kritik olmayabilir; ancak sık uzun yol yapan kullanıcılar açısından değerlendirmeye alınacaktır.

Sonuç olarak Hyundai IONIQ 3, elektrikli otomobil dünyasında “daha mantıklı, daha günlük” bir alternatif olma hedefiyle konumlanacak gibi görünüyor. Özellikle şehir içi kullanım, küçük aileler ve elektrikliye geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça dengeli bir profil çiziyor.