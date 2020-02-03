Hyundai, Elektrik Motorlu Kona'yı Avrupa'da da Üretecek

Hyundai, Kona Electric modelinin Avrupa'da da üretileceğini duyurdu. Müşterilerinin tavsiyelerine kulak verdiklerini ifade eden yetkililer, böylelikle Avrupa'daki müşterilerinin bekleme süresini ortadan kaldıracaklar ve müşteri taleplerine anında yanıt verebilecekler.

Elektrik motorlu araçların popülaritesinin artmasıyla birlikte otomobil devleri, çalışmalarını bu yöne çevirdiler. Bugün üretim yapan hemen her şirket, yeni modellerinde hibrit sistemler ya da doğrudan elektrik motorları kullanıyor. Çalışmalarını elektrik motorlu araçlar üzerine yoğunlaştıran şirketlerden bir tanesi de Hyundai.

Hyundai'ın elektrik motorlu modellerinden bir tanesi de Kona. Şirket, tüketicilerin yoğun bir ilgi gösterdiği SUV modeli Kona'yı, bazı ülkelerde elektrik motoruna bazı ülkelerde ise içten yanmalı motorla satışa sunuyor. Görünen o ki Hyundai, tüketicilerin elektrik motorlu Kona'ya gösterdikleri ilgiden fazlasıyla memnun ve ilerleyen dönemlerde ağırlığını "Kona Electric"e verecek. Çünkü şirket şu sıralar, Kona Electric için motor stoğunu artırıyor.

Hyundai tarafından hazırlanan bir blog yazısında yer alan bilgilere göre şirket, Avrupa bölgesinde satışa sunulacak Kona Electric'ler için motor stoğuna hız vermiş durumda. Böylelikle şirket, Avrupa'daki teslimatları hem daha hızlı bir şekilde yapabilecek hem de tüketiciler, Kona Electric ile doğrudan tanışma imkanı yakalayabilecekler.

Kona Electric, ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürüldü. Az önce de bahsettiğimiz gibi Hyundai, bu aracını sadece belirli ülkelerde satıyordu. Avrupalı tüketiciler, Kona Electric sahibi olmak istediklerindeyse bir süre beklemek zorunda kalıyorlardı. Ancak alınan son kararla birlikte bu bekleme süresi ortadan kalkacak.

Hyundai, aldığı kararla birlikte Kona Electric modelinin üretimini doğrudan Avrupa'da yapmış olacak. 2020 yılında 80 bin araç üretimi yapabileceğini söyleyen Hyundai, böylelikle tüketicilerin talebine rahatlıkla cevap vermiş olacak. Uzun bekleme süreleri nedeni ile bazı sürücüler, Kona'yı almaktan vazgeçebiliyorlardı. Bekleme süresinin ortadan kalkması, Hyundai'nin kaçırdığı bu müşterileri geri kazanmasını sağlayabilir.

Hyundai Motor Europe Genel Başkanı Dong Woo Choi, müşterilerinin tavsiyelerine kulak verdiklerini belirterek, süreci hızlandırmak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Her geçen gün biraz daha fazla tüketicinin elektrik motorlu otomobil tercih ettiğini söyleyen Choi, özellikle de Avrupa'nın elektrik motorlu araçlar için büyük bir pazar ve fırsat olduğunu vurguladı.