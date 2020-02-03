Hyundai 45, 'En İyi Konsept Otomobil' Ödülü Kazandı

Hyundai'nin geçtiğimiz aylarda Frankfurt Otomobil Fuarı'nda duyurduğu elektik motorlu konsept aracı "45", Wallpaper dergisi tarafından ödüllendirildi. 45, Wallpaper jürisince en iyi konsept otomobil seçildi.

Elektrik motoruna sahip otomobiller, özellikle son birkaç yıldır otomotiv sektörünün en çok konuştuğu konulardan bir tanesi. Çünkü küresel ısınmanın etkileriyle birlikte hükümetler yeni önlemler alıyorlar ve otomobil üreticilerinden karbondioksit emisyonunu düşürmelerini istiyorlar. Ayrıca elektrik motorları, performans açısından da araçları önemli ölçüde etkiliyor.

Hyundai da elektrik motorlu araçlar üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketlerden bir tanesi. Şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı "45" isimli konsept aracını ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında tanıttı. 1974 yılında karşımıza çıkan "Pony Coupe Concept" modelinden esinlenilerek oluşturulan 45, özellikle de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yılın Konsept Otomobili seçilen Hyundai 45

Hyundai 45'in tüketicileri etkileyen tasarımı, aldığı bir ödülle tescillenmiş oldu. Araç, dünyanın en popüler tasarım ve yaşam tarzı dergilerinden biri olan Wallpaper tarafından düzenlenen "Tasarım Ödülleri" kapsamında en iyi konsept otomobil seçildi. Araç, elektrik motoru, otonom sistemleri, akıllı sistemleri ve genel görünümüyle Wallpaper jürisinin aklını çelmeyi başardı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hyundai Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, dijitalleşmiş otomobil çağında yaşadığımızı ve bu çağa uygun bir şekilde hareket etmek zorunda olduklarını söyledi. Geçmişin ihtişamını geleceğin teknolojileriyle birleştirmek için pek çok çalışma yürüttüklerini ifade eden Lee, geçmişle geleceği bu kadar iyi bir şekilde harmanladıkları ve bu çalışmanın Wallpaper tarafından ödüllendirildiği için mutlu olduklarını ifade etti.

Hyundai'nin elektrik motorlu konsept aracı, ismini 45 derecelik ön ve arka cam eğimlerinden alıyor. 1974 Pony Coupe Concept'in modernize hali de diyebileceğimiz 45, tanıtıldığı dönemde otomobil sektörü üzerine çalışmalarını sürdüren teknik eleştirmenlerce de tam puan almayı başarmıştı.

Hyundai 45'in dış tasarımının yanı sıra iç tasarımı da dikkatleri üzerine çekiyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir bir yapısı olan 45, günümüz teknolojilerinin hepsini de içinde barındırıyor ve böylelikle benzersiz bir deneyim sunuyor. Böyle üstün özelliklere sahip bir aracın piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise şu an için net olarak bilinmiyor.