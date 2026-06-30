Haziran 2026 itibarıyla Hyundai, sıfır kilometre araç satın almak isteyenler için çeşitli kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Bu içerikte güncel kampanya detaylarını, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecine dair merak edilenleri bulabilirsiniz.

Hyundai, geniş model yelpazesiyle farklı ihtiyaçlara hitap ederken araç satın alma sürecini kolaylaştırmak için dönemsel kredi kampanyaları da sunuyor. Düşük faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve modele özel finansman fırsatları sayesinde birçok kullanıcı bütçesine uygun ödeme planları oluşturabiliyor.

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Haziran 2026 döneminde geçerli olan Hyundai kredi kampanyaları; i10, i20, Bayon, Kona ve Tucson gibi modellere göre farklı avantajlar sağlayabiliyor. Bu rehberde güncel finansman seçeneklerini, kampanya koşullarını, kredi başvuru süreçlerini ve araç alırken dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı şekilde inceleyeceğiz.

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Haziran 2026 Hyundai kampanyaları:

Hyundai i20 Kampanyası Hyundai Bayon Kampanyası

Hyundai i20 Kampanyası

Hyundai i20, Haziran 2026'ya özel 140.000 TL'ye varan indirim veya 250.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanya, seçili versiyonlarda Hyundai yetkili satıcılarında geçerli oluyor.

Hyundai Bayon Kampanyası

Hyundai Bayon, 150.000 TL'ye varan indirim avantajının yanı sıra 250.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Kampanya kapsamında avantajlı satın alma seçenekleri sunuluyor.