Hyundai, Santa Cruz Modelini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai, ilk etapta ABD pazarına özel olacak Santa Cruz modelini ne zaman tanıtacağını açıkladı. Şirket, yeni model için birkaç görsel de paylaştı. Model, Hyundai'nin SUV modeli Tucson'la pek çok yönden benzerlik taşıyor.

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, Kuzey Amerika pazarı için bundan 6 yıl önce küçük bir pick-up modeli geliştirmişti. 2015 yılında konsept olarak gösterilen bu model, aradan geçen 6 yıla rağmen gerçeğe dönmemişti. Fakat şirket, geçtiğimiz gün sürpriz bir açıklama yaptı ve Hyundai Santa Cruz'un 15 Nisan'da tanıtılacağını açıkladı.

Ne tam bir SUV ne de tam bir pick-up olan Hyundai Santa Cruz, bu iki türü oldukça iyi bir şekilde bir araya getirmeyi başardı. Şirket, 15 Nisan'daki tanıtım öncesinde paylaştığı görsellerle yeni modelinin bu başarısını da ortaya koydu. Gelin, Hyundai'nin yeni modeliyle sürücülere neler sunacağına yakından bakalım.

Tucson'ın yeni kardeşi Santa Cruz:

Paylaşılan görsellerden gördüğümüz kadarıyla Hyundai Santa Cruz, şirketin bir diğer modeli olan Tucson'a bazı yönleriyle benziyor. Özellikle aracın ön kısmının Tucson'la neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Aracın diğer yerlerine geldiğimizde de bu benzerlik büyük oranda korunurken modelin bir pick-up olması elbette işleri değiştiriyor.

Hyundai Santa Cruz'un motor tarafı da kullanıcılarını üzmeyecek gibi duruyor. Şirketten "güçlü ve verimli motor seçenekleri" sözü alan Santa Cruz, tahminlere göre 2,5 litrelik turbo şarjlı I-4 motora sahip olacak. Sonata sedan modelinde bulunan 290 beygirlik bu motor, modelin düşük özellikli versiyonlarında turbo şarj olmadan sunulabilir.

Hyundai'nin ABD'deki Alabama tesisinde üretilecek olan Santa Cruz modeli, ilk olarak yalnızca ABD pazarında satışa sunulacak. Modelin ilerleyen zamanlarda diğer pazarlarda da satışa sunulup sunulmayacağını bekleyerek göreceğiz. Modelin nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı da şu an için bilinmiyor.