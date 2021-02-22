Hyundai'dan Yeni Nesil Arka Far Teknolojisi: Karşınızda HLED

Hyundai'ın parça üretimi yapan "Hyundai Mobis" isimli şirketi, HLED olarak isimlendirdiği arka ışık teknolojisini duyurdu. Stop ışığı ile arka farın tek bir LED'de kullanılabilmesini sağlayan bu teknoloji, ABD ve Avrupa Birliği'nin güvenilirlik teknolojisini de geçti.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, sektörün geleceğini etkileyecek bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Hyundai otomobiller için parça üreten "Hyundai Mobis" tarafından üretilen bu teknoloji "HLED" olarak isimlendiriliyor ve otomobillerin arka farları ile stop lambası görevinin tek bir LED ile yapılabilmesini sağlıyor. Şirket, bu işlem için 5,5 mm'lik esnek şeritler kullanıyor.

Günümüzde piyasaya sürülen otomobillerin arka aydınlatma ışığı ile stop ışığı, iki farklı lambadan oluşur. Ayrıca güvenlik yasalarına göre stop lambası, arka lambadan çok daha parlak bir şekilde yanar. Böylelikle de bir sürücü fren yaptığında, arkasından gelen aracın onu görmesi sağlanır. İşte Hyundai Mobis'in geliştirdiği teknoloji, iki farklı lambaya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Hyundai HLED, işte böyle görünüyor

Hyundai Mobis'in geliştirdiği teknoloji, elektrik sinyalleri ile ışık parlaklığın kontrol edilebilmesini sağlıyor. Haliyle de normal seyir devam ederken fren yapılırsa, LED ışık kaynağının parlaklığı artıyor ve bu da arkadan gelen aracın fren yapıldığını anlamasını sağlıyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin sırasıyla SAE ve ECE isimli güvenilirlik testlerini geçen HLED'ler, Avrupalı ve ABD merkezli otomobil şirketlerinden de sipariş almaya başlamış durumda.

HLED'in esnek yapısı, otomobil üreticileri için farklı tasarımlar oluşturabilme imkanı tanıyor. Ayrıca bu teknoloji sayesinde arka far yapısı küçülebilir, şirketler için ekstra boşluklar yaratabilir. Bu arada, 5 yöne birden eşit seviyede ışık veren HLED'ler, çapraz yönlerden gelen araçlar için de mevcut teknolojilerden çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Geliştirdikleri teknoloji ile ilgili açıklamalarda bulunan Hyundai Mobis yöneticilerinden Oh Heung-sup, HLED teknolojisini çok daha gelişmiş hale getireceklerini ve bu alanda öncü olacaklarını söylüyor. Teknolojinin ilk kez hangi araçta kullanılacağını ise zaman gösterecek.