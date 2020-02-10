Güvenlik alanında geliştirmeler yapmak için İsrailli şirket Autotalks’la anlaşan Hyundai, yeni arabalarında V2X teknolojisini kullanmayı planlıyor. Autotalks’un ürettiği V2X birimleriyle birlikte trafikte maksimum güvenlik ve akıcılık sağlanması amaçlanıyor.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, V2X teknolojisini yeni arabalarında kullanmayı planlıyor. Açılımı ‘Araçtan Her Şeye’ anlamına gelen ‘Vehicle to Everything’ olan teknolojinin, arabaları trafikteki bazı nesnelerle irtibatta tutarak güvenliği sağlayacağı söyleniyor.

İsrailli şirket Autotalks, V2X birimleri üretiyor. Bu birimler; arabanın hız, konum ve yön bilgisini sürekli olarak denetliyor. Sürücülerin fark etmediği ve kazaya sebep olabilecek durumlarda uyarı vermek gibi faydaları olan bu sistemin 2021 yılından itibaren Hyundai arabalarında kullanılması planlanıyor.

V2X nedir?

V2X, arabaların trafikte arabayı etkileyen her şeyle etkileşimde olup karşılıklı bilgi aktarımı yapmasını sağlayan bir güvenlik teknolojisidir. Trafik ışıkları, levhalar, görevliler ve bu teknolojiye sahip diğer araçlar; iletişim sağlanan nesnelerden bazıları. V2X'te V2I, V2N, V2V, V2P, V2D ve V2G gibi bazı iletişim teknolojileriyle de iletişime geçebilir.

V2X, büyük kazaları önleyebilir:

Bu, gelecekte her aracın ve trafik ögesinin birbiriyle etkileşimde olması için büyük bir adım. Bu hedefe ulaşılırsa trafiğin tamamen güvenli, akıcı, konforlu ve düzenli olacağı öngörülüyor. Şimdilik bu teknolojiyi taşıyan araçların göreceği fayda minimum düzeyde olacak zira V2X, henüz çok fazla arabada ya da yolda kullanılan bir teknoloji değil ancak yaygınlık zamanla artacak.

Bu teknoloji, yeterince yaygın hâle geldiğinde sürücüler için hayati rol üstlenecek. Örneğin bir araba, bir tehlikeyle karşılaşıp aniden durduğunda arkasındaki arabalar da tehlikeli bölgeye ulaşmadan duracak. Tehlikenin fark edilmesi, otomatik sürücüye ya da insan sürücüye bırakılmayacak ve kaza, yaklaşmadan önlenecek.

Elbette asıl soru şu: Sürücülerin sıkı denetlemeler altına girdiği ve her türlü kural ihlalinde büyük cezalar ödediği dünyada insanlar gerçekten bu teknolojiye sahip arabalar almak isteyecek mi? Siz de kendi yanıtınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.