Hyundai'den Dünyanın İlk Yol Gürültüsü Engelleme Sistemi

Hyundai, dünyanın ilk aktif yol gürültüsü engelleme sistemi "RANC"i duyurdu. 2020 model Genesis GV80'de bulunan bu sistem, aracın çevresine eklenen sensörler aracılığıyla çalışıyor. Sistem, sensörlerden aldığı veriler üzerinde hesaplama yapıyor ve aracın içerisine bazı dalgalar gönderiyor.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, son günlerde yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Dün itibarıyla aldığı bir kararı kamuoyu ile paylaşan Hyundai, Kona Electric'in üretimini Avrupa'da da yapacağını duyurmuştu. Şimdiyse şirket, dünyanın ilk aktif yol gürültüsü engelleme sistemini duyurdu. "RANC" olarak isimlendirilen bu sistem, otomobil sektörüne önemli bir yenilik kazandıracak gibi görünüyor.

Otomobiller, hareket halindeyken hem havaya hem de yola karşı büyük bir sürtünme uyguluyorlar. Bu sürtünme, beraberinde gürültüyü getiriyor ve tüketiciler, bir süre sonra bu gürültüden rahatsız olabiliyorlar. Çeşitli otomobil üreticileri, bugüne dek yol gürültüsünü minimalize etmek için uğraştılar. Ancak bugüne kadar kullanıma sunulan hiçbir sistem, Hyundai'nin RANC'i kadar başarılı değildi.

Hyundai, RANC olarak isimlendirdiği sistemi ilk olarak 2020 model Genesis GV80'de kullanıyor. Audi Q7, Mercedes-Benz GLE ve BMW X5 gibi lüks SUV modelleriyle rekabet eden GV80, sahip olduğu gürültü önleme sistemiyle tüketicilerin ilgisini çekecekmiş gibi görünüyor. Çünkü Hyundai tarafından yapılan açıklamalara göre RANC, istenmeyen yol gürültüsünü yüzde 50 oranında azaltıyor.

Dünyanın ilk aktif yol gürültüsü engelleme sistemi, Hyundai ile Harman ortaklığında geliştirildi. GV80'in pek çok noktasına eklenen sensörler aracılığıyla kullanılabilen RANC, sensörlerden aldığı verileri düzenli olarak sistemin işlemcisine iletiyor. Gerekli hesaplamaların ardından da aracın içerisine eklenmiş olan sistemler, gürültünün engellenebilmesi için bazı dalgalar yayıyor. Böylelikle araç içindeki yolcular, gürültü duymuyorlar.

Hyundai'nin aktif yol gürültüsü engelleme teknolojisini kullanacağı modeller açıklanmadı

Hyundai, yeni sisteminden fazlasıyla umutlu. RANC ile ilgili tüm teknik detayları paylaşmayan ancak bu sistemin tıpkı gürültü engelleme desteğine sahip kulaklıklar gibi çalıştığını söyleyen yetkililer, Genesis GV80 ile benzersiz bir araç deneyimi sunacaklarını belirtiyorlar. Hyundai bu sistemle birlikte lüks araçlardan beklentiyi, bir hayli yükseltmiş gibi görünüyor.

Hyundai, RANC sistemini başka hangi modellerde kullanacağını henüz açıklamadı. Şu an için bilinen tek model, Genesis GV800. Ancak teknik eleştirmenler, bu gürültü engelleme sisteminin ilerleyen dönemlerde hem Hyundai'nin hem de diğer otomobil üreticilerinin lüks modellerinde kullanılabileceğini söylüyorlar.