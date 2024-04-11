Oldukça beğendiğimiz bir ürünü online alışveriş yoluyla satın almak ve kapımıza geleceği anı beklemek, şüphesiz her birimizi heyecanlandırır. Ancak paketi açtığımızda ürünün hasar aldığını görebilir veya onu beğenmeyebiliriz. E şimdi ne olacak? Saniyeler içerisinde bir iade kodu oluşturarak onu geri gönderelim!

Beğenmediğimiz veya kullanıma uygun olmayan ürünleri iade etmek, biz müşteriler için genellikle oldukça kolaydır. Ancak satıcı ve bu süreçle başından sonuna kadar ilgilenen kargo firmaları için bu işlemler, âdeta bir kabustur.

Peki kargoların iade süreci tam olarak nasıl çalışır ve satıcının bizden geri aldığı ürüne ne olur?

Online alışverişlerdeki iadelerin, sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte %20 civarında olduğu tahmin edilir. Hatta giyimde bu oran, %40’lara kadar bile çıkabilir.

Bu noktada 2022 yılında ABD, toplam 817 milyar dolar değerinde ürünü iade etmiştir. Hatta bu rakam öylesine fazladır ki Malezya’nın gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse iki katıdır. Öte yandan iade lojistiği, bizlere oldukça basit gözükse de satıcılar için epey karmaşıktır.

Mesela ağır bir şeyi iade ediyorsanız satıcının onu geldiği, daha sonra yeniden satıldığı, yenilendiği veya yakıt için yakıldığı yere geri gönderme maliyeti azımsanmayacak kadar fazladır.

Ayrıca hiçbir ürünün yeniden satılamadığı yatak sektöründe müşterilerin %10’u, satın aldıkları ürünleri iade etmek için hâlâ var gücüyle uğraşıyor. Hâl böyle olunca müşteri memnuniyetini en üst noktada tutmak isteyen satıcı, o yatağı yeniden satamıyor ve tabiri caizse olan satıcıya oluyor.

Yani söz konusu iade lojistiği olduğunda satıcılar, ağır bedeller ödemek durumunda kalıyor.

İade lojistiğinin karmaşık yolculuğuna bakacak olursak öncelikle satıcılar, müşteriden gelen ürünün işlevselliğini koruyup korumadığına ve ürünün açılıp açılmadığına dikkat eder. Eğer ürün bu standartları karşılıyorsa, yeniden bir başkasına satılabilmeye hazır anlamına gelir.

Satıcıların tercih ettiği bir diğer yol ise o ürünü ortadan kaldırmak olur.

Söz konusu ürünü imha etmek olduğunda aslında kastedilen tek şey çöpe göndermek değildir. O ürünler aynı zamanda geri dönüşüme gönderilebilir, yakıt amaçlı yakılabilir ya da bağışlanabilir.

Ayrıca bir diğer seçenek de tasfiyedir.

Tasfiye bir nevi satıcıya, ürünün satış fiyatının sadece %5’ini kazandıran bir sistemdir. İade ettiğiniz ürün, faturasıyla birlikte paketlenir ve devamında bundan nasıl para kazanılacağını bulmakla sorumlu olan tasfiye memuruna satılır.

Bu memurlardan bazıları ürünlerdeki bozuk parçaları tamir eder veya lekeleri çıkarır. Devamında da tamir edilen bu ürünleri, outlet mağazaları ya da bit pazarı gibi ikincil satıcılara dağıtır. Bazı durumlarda gerekli onarım tasfiye memuru için oldukça karmaşıksa o ürün, yine bu tip yerlere daha düşük fiyatlarla satılır.

Özetle iade endüstrisi birçok insanı istihdam eder ve bazı şeylerin israf edilmesinin önüne geçer. Fakat ihtiyacımız olmayan ürünleri satın almaktan vazgeçmek, tüm bu yorucu süreçlerin önüne geçer ve satıcıların işini kolaylaştırır.

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