Online veya mağazadan herhangi bir alışveriş gerçekleştirdiğimizde ve bunun ödemesini kredi kartıyla yaptığımızda, mevcut ücretin hesap ekstremize saniyeler içerisinde yansıdığını görürüz. Ancak iş iadeye geldiğinde, verdiğimiz bu ücretin hesabımıza geri geldiğini görmek günlerimizi alır.

Vermeye gelince saniyeler süren işlem, geri almaya kalktığımızda nedense günler hatta haftalar alan bir süreç hâline geliyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Aslında biraz karmaşık olan kredi kartı iade sürecinin nasıl çalıştığını anlamak, bu sorunun cevabını verebilmemize yardımcı olacak.

Kredi kartı iadesi hepimizin bildiği gibi kredi kartıyla yaptığımız bir satın alma işleminde, verdiğimiz parayı geri almamıza olanak sağlar.

Aslında kredi kartıyla işlem yaptığımızda kredi kartı şirketi bu geri ödemeyi, şahsımıza değil doğrudan perakendeciye ya da satıcıya yapar.

Ödeme, perakendeci veya satıcı aşamasından geçtikten sonra bize ulaşır ve süreci uzatan da aslında budur. Bu satın alma tutarı, kartı veren kuruluş işlemi tamamladıktan sonra, hesaptaki mevcut bakiyeden düşer ve bu doğrultuda, hesaba ödeme yaptığımızda da aslında ödemeyi, satın alma işlemi için kredi kartını bize veren kuruluşa yaparız.

Yani kredi kartı iadesini talep ettiğimizde satıcı veya perakendeci, iadeyi ilk olarak kredi kartını veren kuruluşa gönderir. Bu kartı veren kuruluş da devamında geri ödemeyi, hesap ekstremize yansıtır.

Kredi kartı iadeleri, genellikle 3 ila 7 iş günü sürse de bazen 14 iş gününü bulabilir.

Bu anlam veremediğimiz süreç; iade yöntemine, kartı veren kuruluşa ve satıcıya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aslında geri ödemenin ne kadar süreceği konusunda öngörüde bulunmanın en iyi yolu, satıcının web sitesini ziyaret etmek olacaktır.

Örneğin bu noktada Amazon, müşterilerine geri ödeme yapıldıktan sonraki 5 iş günü içinde kredi kartına geri ödeme yapılacağını ifade eder. Trendyol ise bu süreci 2 ila 10 gün şeklinde belirterek, Amazon’a göre ucunu daha açık bırakır.

Ayrıca kredi kartı iade hızını etkileyen bir diğer faktör de kredi kartının faturalandırma döngüsüdür. Örneğin kredi kartınızın hesap kesim tarihi ayın 10’u ise ve satın almış olduğunuz ürünü ayın 11’inde iade ederseniz, geri ödeme artık o ayın ekstresinde değil, bir dahaki dönem içinde görünür. Böyle bir durum da kafa karışıklığına sebep olabilir.

Peki bir satıcı, ücreti iade etmeyi reddederse neler olur?

Genellikle satıcıların çoğu, kredi kartı iade sürecine aşinadır ve bu konuda bir problem çıkarmaz ancak diyelim ki böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız. Satıcı eğer iade işlemini reddederse, alıcı olarak kredi kartı iade korumasına güvenebilsiniz.

Daha açık bir ifadeyle kredi kartı iade koruması, perakende satın alma işlemlerinin iadesine izin vermese bile bu iadeyi talep etmenize olanak sağlar. Bu tarz bir problemde de koruma politikalarını yürürlüğe koyma gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilmek için, bankaya başvurmak yerinde olacaktır.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: