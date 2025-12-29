Tümü Webekno
IBM'i İflasın Eşiğinden Kurtaran Efsane CEO Louis Gerstner Hayatını Kaybetti: Peki Neler Yapmıştı?

Teknoloji tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza atan, iflasın eşiğindeki IBM'i yeniden dünya devi haline getiren Louis Gerstner, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Filleri dans ettiren adam" olarak bilinen Gerstner, sadece bir CEO değil, modern bilişim dünyasının en büyük dönüşüm mimarıydı.

IBM'i İflasın Eşiğinden Kurtaran Efsane CEO Louis Gerstner Hayatını Kaybetti: Peki Neler Yapmıştı?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji dünyası, devlerin bile düşebileceğini ama doğru liderlikle tekrar ayağa kalkabileceğini tüm dünyaya kanıtlayan bir ismi uğurluyor. IBM’in 1993-2002 yılları arasındaki unutulmaz lideri Louis Gerstner, 83 yaşında aramızdan ayrıldı.

Mevcut IBM CEO’su Arvind Krishna tarafından duyurulan acı haber, sadece bir yöneticinin kaybını değil; bir devrin kapanışını temsil ediyor. Gerstner, IBM'in en karanlık döneminde dümene geçmiş ve şirketin kaderini sonsuza dek değiştirmişti.

IBM'i küllerinden doğuran isim hayata veda etti!

Başlıksız-1

Louis Gerstner, IBM'in başına 1 Nisan 1993'te geçtiğinde şirket tam anlamıyla bir felaketin eşiğindeydi. O dönemde milyarlarca dolar zarar eden dev şirketin parçalanması ve küçük parçalar hâlinde satılması planlanıyordu.

Ancak Gerstner, dışarıdan gelen bir lider -ki bu durum IBM tarihinde bir ilkti- olarak herkesin beklediğinin aksini yaptı. Şirketi bölmek yerine bir arada tutmaya karar verdi ve IBM'i sadece donanım satan bir firmadan, dev bir hizmet ve yazılım şirketine dönüştürdü.

Başlıksız-1

Gerstner'ın liderliğinde IBM'in piyasa değeri 29 milyar dolardan 168 milyar dolara kadar yükseldi. Onun en büyük başarısı, katı ve hantal bürokrasiyi yıkarak "takım çalışması" kültürünü getirmesi ve e-iş stratejisini benimsemesiydi.

Liderlik tarzıyla "fillerin de dans edebileceğini" kanıtlayan Gerstner, teknoloji dünyasına sadece işlemciler veya sunucular değil; stratejik bir vizyon bıraktı. Bugün bulut bilişimden yapay zekâya kadar IBM'in attığı pek çok adımın temelinde onun kurduğu hizmet odaklı yapı yatıyor.

Peki IBM'i nasıl kurtardı?

Başlıksız-1

Gerstner, göreve geldiği ilk günlerde teknoloji dünyasını sarsan o meşhur cümleyi kurmuştu: "IBM'in şu anda ihtiyacı olan son şey bir vizyondur." O, süslü kelimeler yerine doğrudan sonuçlara, maliyet kesintilerine ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı seçti.

Donanım savaşlarında Microsoft ve Sun Microsystems gibi rakiplerine karşı kan kaybeden IBM'i; danışmanlık, yazılım ve entegre çözümler sunan bir dev hâline getirdi. Bu hamle, şirketin sadece hayatta kalmasını sağlamadı, aynı zamanda onu IT sektörünün en güvenilir limanı yaptı.

Başlıksız-1

Onun döneminde OS/2 gibi işletim sistemi projelerinden vazgeçilerek Microsoft ile olan anlamsız savaş durduruldu. Bunun yerine açık standartlara ve kurumsal hizmetlere odaklanıldı. Gerstner, 60.000 kişilik işten çıkarma gibi zor kararlar alsa da şirketin ruhunu kurtarmayı başardı.

Bugün kullandığımız pek çok kurumsal teknoloji altyapısı, Gerstner’ın "entegre çözümler" vizyonunun bir parçasıdır. O, devasa bir organizasyonun nasıl çevikleşebileceğini dünyaya gösteren bir başöğretmen gibiydi. Sadece IBM değil, tüm teknoloji ekosistemi ona çok şey borçlu.

