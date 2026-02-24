IBM Hisseleri, Anthropic'in Tek Açıklamasıyla Sert Düştü: 21. Yüzyılın En Büyük Kaybı Yaşandı!

Anthropic'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "COBOL" açıklaması, IBM hisselerinin çok sert düşmesine neden oldu. IBM, bu denli bir değer kaybını en son 18 Ekim 2000'de yaşamıştı. Peki ne oldu da hisseler bu kadar sert düştü?

Her geçen gün biraz daha hayatımıza entegre olan yapay zekâ teknolojileri, sadece biz sıradan kullanıcıları etkilemiyor. Bulundukları sektörde eşi benzeri görülmemiş işler yapan dev şirketler bile yapay zekâ etkisiyle bir anda eskisi kadar kıymetli olmayabiliyorlar. Bilişim sektörünün bir numarası olan IBM, tam olarak bu kervana katılmış durumda.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden Anthropic, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Claude Code gibi yapay zekâ araçları, IBM için çok kıymetli olan programlama dili COBOL sistemini çok hızlı bir şekilde modernize edebilirdi. Sektörde şok etkisi yaratan bu açıklama, IBM hisselerinin günlük yüzde 13,2 değer kaybetmesine neden oldu. IBM, 18 Ekim 2000'den bu yana böylesi bir değer kaybı yaşamamıştı.

COBOL ne? Yapay zekâ, IBM'i nasıl böyle sarsabildi?

IBM bilgisayarların kullanıldığı bankacılık, sigorta ve kamu sistemleri, genelde COBOL dili bulunuyor. Kendi alanında sınırlı sayıdaki dillerden biri olan COBOL, kolay kolay değişiklik yapılamıyor olması ile dikkat çekiyor. Hatta IBM ve iş ortakları, COBOL üzerinde modernizasyon yapabilmek için çok büyük yazılımcı ekipleri çalıştırıyor. İşte Anthropic'in açıklaması, bundan kaynaklı olarak IBM hisselerinin sert düşmesine neden oldu. Çünkü açıklamaya göre Claude Code bu devasa ekipleri aslında boşa çıkartmıştı.

Bu arada şunu belirtmekte fayda var; Anthropic, Claude Code ile COBOL yazılımcılarının işsiz kalacağını savunmuyor. Ancak normal koşullarda yıllar süren çalışmalar, yapay zekâ sayesinde aylar içerisinde tamamlanabilir. Buda IBM gibi sayılı şirketlerin, eskisi kadar önemli olmaması anlamına gelecek. Bakalım IBM, yaşadığı değer kaybını nasıl telafi edecek...