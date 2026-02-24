Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

IBM Hisseleri, Anthropic'in Tek Açıklamasıyla Sert Düştü: 21. Yüzyılın En Büyük Kaybı Yaşandı!

Anthropic'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "COBOL" açıklaması, IBM hisselerinin çok sert düşmesine neden oldu. IBM, bu denli bir değer kaybını en son 18 Ekim 2000'de yaşamıştı. Peki ne oldu da hisseler bu kadar sert düştü?

IBM Hisseleri, Anthropic'in Tek Açıklamasıyla Sert Düştü: 21. Yüzyılın En Büyük Kaybı Yaşandı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Her geçen gün biraz daha hayatımıza entegre olan yapay zekâ teknolojileri, sadece biz sıradan kullanıcıları etkilemiyor. Bulundukları sektörde eşi benzeri görülmemiş işler yapan dev şirketler bile yapay zekâ etkisiyle bir anda eskisi kadar kıymetli olmayabiliyorlar. Bilişim sektörünün bir numarası olan IBM, tam olarak bu kervana katılmış durumda.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden Anthropic, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Claude Code gibi yapay zekâ araçları, IBM için çok kıymetli olan programlama dili COBOL sistemini çok hızlı bir şekilde modernize edebilirdi. Sektörde şok etkisi yaratan bu açıklama, IBM hisselerinin günlük yüzde 13,2 değer kaybetmesine neden oldu. IBM, 18 Ekim 2000'den bu yana böylesi bir değer kaybı yaşamamıştı.

COBOL ne? Yapay zekâ, IBM'i nasıl böyle sarsabildi?

Başlıksız-1

IBM bilgisayarların kullanıldığı bankacılık, sigorta ve kamu sistemleri, genelde COBOL dili bulunuyor. Kendi alanında sınırlı sayıdaki dillerden biri olan COBOL, kolay kolay değişiklik yapılamıyor olması ile dikkat çekiyor. Hatta IBM ve iş ortakları, COBOL üzerinde modernizasyon yapabilmek için çok büyük yazılımcı ekipleri çalıştırıyor. İşte Anthropic'in açıklaması, bundan kaynaklı olarak IBM hisselerinin sert düşmesine neden oldu. Çünkü açıklamaya göre Claude Code bu devasa ekipleri aslında boşa çıkartmıştı.

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek" Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Bu arada şunu belirtmekte fayda var; Anthropic, Claude Code ile COBOL yazılımcılarının işsiz kalacağını savunmuyor. Ancak normal koşullarda yıllar süren çalışmalar, yapay zekâ sayesinde aylar içerisinde tamamlanabilir. Buda IBM gibi sayılı şirketlerin, eskisi kadar önemli olmaması anlamına gelecek. Bakalım IBM, yaşadığı değer kaybını nasıl telafi edecek...

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com