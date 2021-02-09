Kolşisinin COVID-19'a Karşı Etkili Olduğu Anlaşıldı

Türk bilim insanları, İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen kolşisinin koronavirüs salgınınında da kullanıldığını açıkladı. Bu ilacı yıllar önce kalp hastaları için kullandıklarını belirten doktorlar, salgınla birlikte Rusya'dan İtalya'ya kadar pek çok ülkede bu ilaçtan faydalanıldığını söylüyorlar.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, tıbbın babası olarak bilinen ve 1.000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşayan İbn-i Sina'nın kullandığı bir ilacın, koronavirüs vakalarında etkili olduğunu açıkladı. Kolşisin olarak bilinen ve acı çiğdemden elde edilen ilaç, yoğun bakımda yatan hastaların ölüm oranının düşmesine yol açıyor. Kolşisin, "İbn-i Sina'nın sihirli ilacı" olarak da lanse ediliyordu.

Kolşisin, aslında uzun zamandır bilinen, bitkisel kökenli bir ilaç. Bu ilacı daha önceki yıllarda kalp hastalarında kullanan Türk doktorlar, ilacın olumlu sonuçlar verdiğini tespit etmişler ve 2014 yılında da makaleleştirmişlerdi. Yıllar sonra koronavirüs salgınında yeniden kolşisin deneyen uzmanlar, bu ilacın koronavirüsün organlara saldırmasını engellediğini tespit ettiler.

İtalya, İspanya ve Rusya'da da İbn-i Sina'nın sihirli ilacı kullanıldı

Gültekin ve Küçükateş tarafından yapılan açıklamalara göre bu gizemli ilaç, koronavirüste enfeksiyonu engelleyici olarak görev yapıyor. Vücuttaki iltihabın da çözülmesini sağlayan kolşisinin İtalya, İspanya ve Rusya'da da kullanıldığını ifade eden doktorlar, vücudun savunma sisteminin zayıflaması üzerine virüsün harekete geçmesiyle birlikte yaşanan sitokin fırtınasının, kolşisin sayesinde engellendiğini ifade ediyorlar. Doktorlar, ilacın harici olarak kullanılmaması gerektiğini, vatandaşların kolşisin arayışına girmekten kaçınmaları gerektiği uyarısını yapmayı da ihmal etmiyorlar.

Doç. Dr. Emine Küçükateş tarafından yapılan açıklamalara göre kolşisin, İtalya'daki 140 COVID-19 hastası üzerinde kullanıldı. Bu hastaların durumunun kolşisin kullanımına kadar çok ağır olduğunu belirten Küçükateş, İbn-i Sina'nın sihirli ilacının kullanılmaya başlamasıyla birlikte 140 hastadan hiçbirinin ölmediğini ifade ediyor.