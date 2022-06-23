Tek yön iç hat uçuşlarda uygulanan tavan fiyat, 899 TL'den 990 TL'ye çıkarıldı. Bu da yeni artış sonucu oluşan fiyatın geçen yıldan beri neredeyse ikiye katlandığını ortaya koydu.

Son zamanlarda döviz kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki artış gibi sebepler, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda fiyat artışları ile karşı karşıya kalmamıza neden oluyordu. 2013 yılından beri iç hat uçuşlarında uygulanan tavan fiyat uygulamasında da son zamanlarda artış yaşanmıştı.

Bu uygulama kapsamındaki tavan fiyat 2021 yılının sonuna doğru 500 TL’den 600 TL’ye yükselmişti. Bunun ardından da bir artış daha yapılmış ve tavan fiyat 700 TL’ye çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yine bir artış yapılmış ve iç hat uçuşlarında uygulanan bilet fiyatı 899 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

İç hat uçuşlarındaki tavan fiyat 990 TL'ye yükseltildi

Gelen haberlere göre iç hat uçuşları kapsayan tavan fiyat uygulamasında bir artış daha yapıldı. Daha önce 899 TL olan fiyat, bir kez daha artırılarak 990 TL’ye ulaştı. Bu da geçen yılın sonundan beri fiyatın neredeyse ikiye katlandığını ortaya koydu.

Daha önce yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışlar sebebiyle tavan fiyat uygulamasında değişikliklerin gerektiği belirtilmişti. Şimdi yapılan artış da iç hatlarda tek yön ekonomi sınıfı uçak bileti için havayolu şirketlerinin belirleyebileceği tavan fiyatın 990 TL olacağını göstermiş oldu.