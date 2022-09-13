Influencer'ların Çıplak Fotoğraflarını Satan Dolandırıcı

Az takipçili Instagram ve YouTube kullanıcılarını kandırarak onların çıplak fotoğraflarını satan White Plastic lakaplı Instagram kullanıcısı, katıldığı programda dolandırdığı kişilerle yüzleşti.

Kimlik hırsızlığı ve internet ortamında başka birisiymiş gibi davranarak insanları kandırmak, ne yazık ki günümüzde her gün yüzlerce kişinin karşılaştığı bir durum. Kimileri bu suçu takipçi kazanmak için işlerken kimileri ise bundan yarar sağlayarak para kazanma derdinde.

Vincent ya da ‘White Plastic’ adıyla tanınan küçük çaplı Instagram içerik üreticisi(!) ise bu durumdan yarar sağlayarak ciddi miktarda paralar kazananlar arasında. White Plastic’in kurbanlarıyla yüzleştiği bir programda söyledikleri işe şoke eden cinsten.

“Çıplak fotoğraf gönderecek kadar aptalsınız”

Instagram ve YouTube üzerinde az takipçili Influencer’ları hedef alan White Plastic (kendisinden yazının geri kalanında WP diye bahsedeceğim) ağına düşürdüğü insanların bunu hak ettiğini iddia ediyor. Katıldığı televizyon programında 3 kurbanıyla yüzleşen WP, yaptıklarından pişman olmadığını ve “Eğer internette tanımadığınız insanlara çıplak fotoğraf gönderiyorsanız kandırılmayı hak ediyorsunuz” diyerek kendini haklı çıkarmaya çalışıyor.

WP’nin kurbanlarından birisi olan Diamond, Deleonardis isimli ünlü içerik üreticisinden aldığı bir mesajın ardından kendisiyle konuştuğu zannederek kendisine aşık olduğunu ve daha sonra kendisinin isteği üzerine çıplak fotoğraflarını gönderdiğini açıklıyor. Fotoğrafları ele geçiren WP, bu fotoğrafları birkaç internet sitesinde satarak yüzlerce dolar para kazandığını itiraf ediyor.

Maaşlı çalışanlarım var

White Plastic, programda yaptığı açıklamada, Catfishing (internette kişileri kandırıp onlar hakkında bilgi toplama ve elde etme işlemi) için maaşlı çalışanları olduğunu ve bu kişilerin kendilerine hedefler ve onların hakkında bilgiler elde ederek “işini devam ettirmesine” yardımcı olduklarını söylüyor. Yine aynı şekilde WP, pek çok ünlüyle konuştuğunu ve onların kendisine gösterdiği ‘homofobik, ırkçı ve benzeri’ kişileri kasıtlı olarak “avladığını” da itiraf ediyor.

WP bu dolandırıcılığı legal bir iş olarak görüyor ve kurbanlarının bunu tamamen hak ettiğini ve yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor. Aylık binlerce dolar kazandığını ancak kendisini kötü birisi olarak görmediğini söyleyen WP, kurbanlarıyla konuştuğu sırada onlara çiçek, çikolata ve makyaj malzemeleri gibi şeyler gönderdiğini ve onların gönlünü kazandığını belirtiyor.

ABD yasalarına göre internet ortamında birini taklit etmenin herhangi bir yasal cezası bulunmasa da internette insanları taklit ederek bundan fayda sağlamanın 10.000 dolar para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor. Programa katılan 3 kurban da White Plastic’e dava açacaklarını belirtseler de kendisi yaptıklarının tamamen legal olduğunu savunuyor.

Peki sizce White Plastic’in yaptığı yasal mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.