Başta hükümetler ve politikacılar olmak üzere pek çok kurum, Google'da bulunan içeriklerden rahatsız olduğu için yasaklama talebinde bulunuyor. Bu yazımızda son on yılda Google'dan en çok yasaklama talebinde bulunan 19 ülkeye ve gerekçelerine değineceğiz.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, her yıl onlarca farklı hükümetten bir blog yazısı, YouTube videosu veya başka herhangi bir şey kaldırılsın diye yüzlerce istek alıyor. Çoğunluğu ulusal güvenlik ve hakaretle ilgili olan bu talepler; mahkeme kararları, yazılı talepler veya farklı şekillerde oluşturulabiliyor.

İngiltere’nin internet araştırma sitesi Comparitech, Google verilerini kullanarak arama motorunun Temmuz 2009 ile Temmuz 2018 arasında aldığı 115.301 isteğin tümünü ve bunların kaldırılmasının nedenlerini açıkladı. Bu yazımızdaysa bu taleplerden en iyi şekilde yararlanan 19 ülke ve bunu neden yaptıklarına değineceğiz.

19. Pakistan

Toplamda 292 yasaklama talebinde bulunmuşlar. Bu isteklerin taleplerin yarısından fazlasını ise dini sebepler oluşturuyor.

18. Hollanda

Hollanda hükümeti gizlilik ve güvenlik endişelerini sebep göstererek, toplamda 304 yasaklama talebinde bulunmuş.

17. Avustralya

Avustralya’nın 393 yasaklama talebinin en popüler sebebi hakaret ve karalama.

16. Tayland

Tayland tarafından Google’a yapılmış 575 yasaklama talebi bulunuyor. Bu taleplerin büyük çoğunluğunu ise (%94,96) hükümet eleştirileri oluşturuyor. Ülkede ayrıca kraliyet ailesinin herhangi bir üyesine hakaret etmek, iftira atmak veya tehdit etmek gibi suç teşkil eden katı “lèse-majesté” yasaları bulunuyor.

15. Çin

Komünist Partiyi rahatsız eden tüm içeriği açıkça sansürleyen Çin, Google’ın 2010’da ülkede faaliyet göstermesini yasaklamıştı. Bu nedenle vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılmadığı için, bu listede normalde olduğundan oldukça düşük bir orana sahip olduğu belirtiliyor.

Bu noktada Google’a göre Çin, 2017 yılında ezilen Uygur etnik azınlığı hakkındaki içerik kaldırma isteklerini artırmaya başladı. Son olarak Çin’in toplamda 627 adet yasaklama talebi bulunuyor ve bu taleplerin çoğunluğunu şiddet içerikleri oluşturuyor.

14. Japonya

Japonya tarafından oluşturulan 720 talebin dörtte üçünden fazlasını hakaret oluşturuyor.

13. Arjantin

Şimdiye dek Google’dan 737 içeriği yasaklamasını isteyen Arjantin, bu isteklerine en büyük sebep olarak şiddeti gösteriyor.

12. Kanada

Kanada’nın 768 adet yasaklama isteği bulunuyor. Bu isteklerin büyük bir bölümü ise sahtekarlık veya türevleri yüzünden yapılmış.

11. İspanya

İspanya’nın 1065 yasaklama talebinin yarısından fazlasını gizlilik ve güvenlik kaygıları oluşturuyor.

10. İsrail

Google’dan şimdiye dek 1436 yasaklama talep eden İsrail, buna sebep olaraksa hakaret içeriklerini gösteriyor.

9. İtalya

Toplamda 1691 yasaklama talebinde bulunan İtalya, yasaklamalara en büyük sebep olarak hakareti gösteriyor.

8. Güney Kore

Güney Kore, gizlilik ve güvenlik endişelerini sebep göstererek şimdiye dek 2098 defa Google’ın kapısını çalmış.

7. Fransa

Fransa, 2291 kez Google’a yasaklama talebinde bulunmuş. Bu taleplerin arasında belirtilen en popüler neden ise ulusal güvenlik.

6. Almanya

Almanya’nın 3197 yasaklama talebinin yaklaşık yarısı hakaret kaynaklı.

5. İngiltere

3894 yasaklama talebinin en popüler nedeni (neredeyse %40) ulusal güvenlik.

4. Hindistan

Hindistan, protestoların yayılmasını engellemek amacıyla sınırında tartışmalı bir bölge olan Kashmir’de internet erişimini düzenli olarak kapatıyor.

Bölgenin yarı özerkliğini iptal eden Hindistan, Ağustos 2019'un başlarında Kashmir'deki telefon ve internet hatlarını da kesmişti ve iletişim karartması halen devam ediyor. Son olarak Hindistan’ın toplamda 5308 yasaklama talebindeki en popüler sebep hakaretti.

3. ABD

ABD hükümeti, Amerika merkezli olan Google’a toplamda 7964 yasaklama talebinde bulunmuş. Bu taleplere neden olaraksa hakaret içerikleri gösteriliyor.

2. Türkiye

Ülkemiz, şimdiye kadar toplamda 10.379 içeriğin yasaklanması talebinde bulunmuş. Bu yasaklama taleplerinin en büyük çoğunluğunu ise hakaret içeren yazılar, videolar, bloglar ve türevleri oluşturuyor.

1.Rusya

Toplamda 61.471 içerik yasaklama talebinde bulunan Rusya, Google’ın dokuz yıl içinde hükümetlerden aldığı tüm içerik kaldırma taleplerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu yasaklama taleplerinin büyük bir çoğunluğunu ise ulusal güvenlik endişeleri oluşturuyor.

Listeye baktığımızda ülkelerin genellikle ulusal güvenlik ve hakaret gibi şeyleri sebep gösterek Google’ın kapısını çaldığını görebiliyoruz. Bu noktada Rusya’nın diğer ülkelere attığı fark ise gözlerden kaçmıyor. Yazımızı burada noktalarken bu ve bunun gibi içeriklerden haberdar olmak için bizi takip edebileceğinizi de hatırlatalım.