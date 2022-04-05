İçine 12 Bin Dünya'nın Sığdığı Dev Gezegen Keşfedildi!

Hubble Uzay Teleskobu tarafından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, içine 12 bin adet Dünya'nın sığabileceği bir gezegen keşfetti. Üstelik bu gezegen, hem oluşumu hem de özellikleri bakımından dikkatleri de üstüne çekmeyi başardı.

Bugüne kadar uzay hakkında bilmediğimiz pek çok şeyin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Hubble Uzay Teleskobu, uzaydaki gözlemlerini yapmaya devam ederken bugün yepyeni bir keşfe daha imza attı. Hubble Uzay Teleskobu’nun verilerini inceleyen bilim insanları, yeni oluşmakta olan bir gezegeni gözlemlediler. Gözlemlenen gezegen, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni olan, içine 1.320 adet Dünya'nın sığdığı Jüpiter’den bile 9 kat daha büyüktü. Yani kâğıt üzerinde bu gezegen, içine 12 bin adet Dünya sığdırabilir..

Öte yandan gezegeni özel yapan tek şey büyüklüğü de değildi. Gözlemlenen gezegen, evrende çok sık görülmeyen gezegen oluşum süreçlerinden birini yaşıyordu. Gezegen, ‘disk instability (disk kararsızlığı)’ ismi verilen şiddetli bir süreçle oluşuyordu. Bu süreç, aslında Jüpiter gibi büyük gezegenlerin oluşmasından sorumlu tutuluyordu.

Jüpiter'den 9 kat daha büyük olan gezegen

Söz konusu şiddetli süreçte gezegen, diğer gezegenler gibi madde ve gaz biriktiren küçük bir çekirdekten oluşmuyor. Bunun yerine gezegen, bir yıldızın etrafındaki ‘gezegen öncesi’ diskin soğuması ve yerçekiminin onun bir veya daha fazla gezegen kütlesi parçasına bölünmesiyle oluşuyor.

AB Aurigae b ismi verilen yeni gezegen, kendi yıldızı etrafında 13,8 milyar kilometre uzakta, yani bizim sistemimizin Güneş’e en uzak gezegeni Plüto’dan bile iki kattan daha fazla uzaklıkta dönüyor. Gezegenin bulunduğu yıldız sistemininse henüz yaklaşık 2 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. İçinde bulunduğumuz Güneş Sistemi ise 4,6 milyar yaşında...