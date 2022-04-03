Rusya'nın geçtiğimiz günlerde 'kafamıza düşebileceğini' söylediği Uluslararası Uzay İstasyonu, Rusya'ya olan yaptırımların devam etmesiyle tekrar gündeme geldi.

Rusya’nın bir süredir Ukrayna’da devam eden işgalinin ilerleyen günlerde ülkemizde düzenlenmesi beklenen müzakereyle son bulması beklenirken Rusya’ya hala çok sayıda yaptırım uygulanıyor. Putin’in bu yaptırımlar karşısında çıkış yolu arayışları ise sürüyor.

Sayısız kurum ve kuruluştan gelen yaptırımlar üzerine Rusya, Uluslarası Uzay İstasyonu iş birliklerini durduracağını söylerek bu yaptırımların kaldırılmasını istedi. Ruz Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin attığı bir tweetle yaptırımların kaldırılmaması durumunda başvuracakları yeni yöntemleri açıkladı.

ESA ve CSA ile işbirlikleri askıya alındı

Rusya’nın yaptırımlar karşısında oynayabileceği en büyük kartlarından biri Uluslarası Uzay İstasyonu (ISS) olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay yine yaptırımlar karşısında Rusya ISS’i öne sürerek Avrupa veya ABD’ye ‘kontrolsüz’ bir şekilde düşeceğine ilişkin açıklamalar yapmış ve bir nevi uyarıda bulunmuştu. Bu uyarılara bugün bir yenisi daha eklenerek Dmitry Rogozin tarafından atılan bir tweetle yaptırımların geri çekilmemesi durumunda Rusya’nın ISS iş birliklerini tamamen sonlandırabileceği açıklandı. Açıklamayyla birlikte Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansıyla (CSA) olan projeler askıya alınırken, diğer ülkelerle olan iş birlikleri konusunda da durum pek parlak görünmüyor.

Dmitry Rogozin başka bir paylaşımında “Yaptırımlar kolaylaşmayacak. Bunlar, Rus ekonomisini boğmak, insanlarımızı umutsuzluğa ve açlığa itmek için...” sözlerine yer verirken, ISS iş birliklerinin tamamen yasaklanması için ilerleyen günlerde net bir tarih belirleneceğini iddia etti. NASA ise bu iş birliğinin 2030 yılına kadar devam etmesi için çalışmalar yapıldığını açıkladı. NASA Yöneticisi Bill Nelson da konuyla ilgili olarak “ABD, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonunun Rusya, Kanada, Avrupa ve Japonya tarafından işletilmesiyle ilgili faaliyetler olmak üzere uzayda iş birliklerini desteklemeye devam edecek” sözlerine yer verdi. Rogozin’in attığı tweet göz önüne alındığında ise bu durumun ne kadar bir süre daha devam edeceği ve yaptırımların geri çekilip çekilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.