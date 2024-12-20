Apple'ın iOS 8 ve daha düşük işletim sistemlerinde çalışan cihazlardaki iCloud kararı uygulamaya konuldu. Söz konusu cihazlar artık iCloud yedeklerine destek vermiyor.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iCloud hizmetine ilişkin aldığı bir karardan bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre iCloud kullanmak isteyen tüketicilerin, en az iOS 9 ile çalışan bir iPhone'a ihtiyaçları olacaktı.

Apple'ın açıkladığı son tarih olan 18 Aralık geride kaldı ve iCloud yedeklemeleri, artık iOS 8 ve daha düşük olan sürümlerde çalışmıyor. Eğer siz de az sonra sayacağımız cihazlardan birine sahipseniz artık iCloud tarafında sorunlar yaşayabileceğinizi söyleyelim.

Apple'ın iCloud kararı hangi cihazları etkiledi?

iOS 9, Apple'ın iPhone 4S ve sonrasında piyasaya sürülmüş olan tüm iPhone'lar için kullanılabiliyor. Ayrıca 2. nesil itibarıyla tüm iPad modelleri de iOS 9 için destek veriyor. Eğer burada bahsettiklerimizden daha eski bir cihazınız varsa Apple'ın aldığı kararın sizleri de etkileyeceğini söyleyelim.

Eğer siz de bu durumdan etkileniyorsanız ve her şeye rağmen iCloud yedeği almak istiyorsanız bir Mac veya Windows PC'ye ihtiyacınız olacak. Bilgisayara yükleyeceğiniz iCloud uygulaması üzerinden manuel olarak yedekleme yapabilirsiniz.