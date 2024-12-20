iCloud Yedekleri, Bazı iPhone'lar İçin Kullanılamaz Oldu: İşte Etkilenen Modeller

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Apple'ın iOS 8 ve daha düşük işletim sistemlerinde çalışan cihazlardaki iCloud kararı uygulamaya konuldu. Söz konusu cihazlar artık iCloud yedeklerine destek vermiyor.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iCloud hizmetine ilişkin aldığı bir karardan bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre iCloud kullanmak isteyen tüketicilerin, en az iOS 9 ile çalışan bir iPhone'a ihtiyaçları olacaktı.

Apple'ın açıkladığı son tarih olan 18 Aralık geride kaldı ve iCloud yedeklemeleri, artık iOS 8 ve daha düşük olan sürümlerde çalışmıyor. Eğer siz de az sonra sayacağımız cihazlardan birine sahipseniz artık iCloud tarafında sorunlar yaşayabileceğinizi söyleyelim.

Apple'ın iCloud kararı hangi cihazları etkiledi?

Apple bazı iPhone'lar için iCloud desteğini kesti

iOS 9, Apple'ın iPhone 4S ve sonrasında piyasaya sürülmüş olan tüm iPhone'lar için kullanılabiliyor. Ayrıca 2. nesil itibarıyla tüm iPad modelleri de iOS 9 için destek veriyor. Eğer burada bahsettiklerimizden daha eski bir cihazınız varsa Apple'ın aldığı kararın sizleri de etkileyeceğini söyleyelim.
İLGİLİ HABER

Apple'ın Her Yıl Yeni iPhone'a Geçiş Yapmayı Sağlayacak "Aboneliği" İptal Edildi (Türkiye İçin Güzel Olabilirdi...)

Eğer siz de bu durumdan etkileniyorsanız ve her şeye rağmen iCloud yedeği almak istiyorsanız bir Mac veya Windows PC'ye ihtiyacınız olacak. Bilgisayara yükleyeceğiniz iCloud uygulaması üzerinden manuel olarak yedekleme yapabilirsiniz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.macrumors.com/2024/12/19/icloud-backups-disabled-ios-8-or-earlier/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler