Apple, iCloud'un uyumluluk seviyesinde güncelleme yaptı. Artık iOS 8 ve daha eski sürümlerde çalışan iPhone ve iPad'ler, iCloud desteği almayacaklar. Peki hangi cihazlar bu karardan etkilenecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bulut depolama hizmeti iCloud ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Gönderilen bir e-posta ile yapılan resmî açıklamaya göre iCloud, 18 Aralık 2024 tarihi itibarıyla iOS 8 ve öncesi sürümler için destek vermeyi bırakacak.

Bu önemli bir gelişme çünkü iPhone ve iPad sahibi kullanıcıların, iCloud'dan faydalanmaya devam edebilmek için nispeten güncel işletim sistemlerine ihtiyaçları olacak. Üstelik bunun dahası da var. Apple, iOS 8 ve önceki sürümler için yapılmış yedeklemeleri de 18 Aralık 2024 tarihi itbarıyla silecek.

Hangi cihazlar etkilenecek?

2015 yılında piyasaya sürülen iOS 9, iPhone 4S ve sonrası tüm iPhone modelleri için uyumluydu. Bu işletim sistemi, iPad tarafında ise 2. nesilden itibaren destekleniyor. Hâl böyle olunca daha da eski bir iPhone veya iPad'iniz varsa bu cihaz için artık iCloud desteği almayacağınızı söyleyebiliriz.

Apple'ın iCloud'la ilgili almış olduğu kararla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer bu haberde bahsettiğimiz bir cihaza sahipseniz ve iCloud desteğini kaybetmek üzereyseniz yapmanız gereken tek şey daha yeni bir cihaza geçiş yapmak veya cihazınızın desteklediği en güncel iOS sürümüne güncelleme yapmak.