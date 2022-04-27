Popüler kripto para platformu ICRYPEX, bazı kripto paraların alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini tamamen kaldırdı. Böylelikle yatırımcılar, her işlemlerinde borsaya ayrı komisyon ödeme derdinden kurtuldu.

Kripto Para Borsalarında, alım-satım işlemlerini yaparken kullanmakta olduğunuz borsa sizden belirli oranda komisyon ücreti keser. Bu tutarlar farklılık gösterebilir. ICRYPEX Kripto Para Borsası, komisyon ücretlerini belirli kripto paralar için tamamen sıfırladı. Artık belirlenmiş kripto paralar ile alım-satım işlemi yaptığınızda komisyon ücreti ödemeyeceksiniz.

ICRYPEX'te alım-satım yaparken komisyon ücreti olmayan kripto paralar:

ApeCoin (APE), Alien Worlds (TLM), Reef (REEF), Sun (SUN), Just (JST), BitTorrent (BTT), Swipe (SXP), Loopring (LRC), Dent (DENT), Pangolin (PNG), Edis Fan Token (EDIS), Altay Fan Token (ALTAY), Gamer Arena Token (GAU) alım satım işlemlerinde komisyon ücreti kaldırıldı.

ICRYPEX aynı zamanda yeni kayıt işlemi gerçekleştiren üyelere 30 TL değerinde Bitcoin bakiyesi hediye ediyor. Arkadaşını referans koduyla davet eden kullanıcılar, her davet ettiği arkadaşının üyeliğini tamamlaması durumunda 10 TL Bitcoin bakiyesi kazanıyor.

ICRYPEX’e nasıl üye olunur?

Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasını indirin: Android için buradan. iPhone için buradan. Huawei için buradan.

ICRYPEX mobil uygulamasını indirin: Adım #2: Yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra ICRYPEX mobil uygulamasını açın.

Yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra ICRYPEX mobil uygulamasını açın. Adım #3: Kayıt işlemi için gereken tüm bilgileri doldurarak işlemi tamamlayın.

ICRYPEX kripto para borsasını neden tercih etmeliyim?

ICRYPEX ile yatırım işlemleriniz kolayca yönetebilir, hızlı işlem yapabilir, transferlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2FA güvenlik önlemi ile yatırımlarınızı güven içerisinde saklayabilirsiniz. ICRYPEX’teki kripto varlıklarınız soğuk cüzdanlarda tutularak olası siber saldırılara karşı korunur.