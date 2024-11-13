Amerika Birleşik Devletleri’nin bir eyaleti olan Idaho’da okyanusa açılan bir “pasifik liman” olmasının sebebi ne?

Her bir tarafı kara parçasıyla kaplı, okyanusa sınırı bile olmayan bu eyalet, nasıl oldu da böyle bir limana sahip oldu?

Aslında sebebi coğrafyadan çok daha fazlasını içeriyor!

Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında yer alıyor. Üstelik doğrudan Pasifik Okyanusu'na da kıyısı yok.

Kuzeyde Kanada, doğuda Montana ve Wyoming, güneyde Nevada ve Utah, batıda ise Oregon ve Washington eyaletleri ile çevrili olan Idaho’nun Pasifik Okyanusu kıyısına en yakın konumu, batısında yer alan Oregon ve Washington eyaletleri. Ancak bu eyaletin okyanusa açılan bir limanı bulunuyor.

Idaho'nun kuzeyinde, Nez Perce İlçesi’nde yer alan Lewiston şehri, eyaletin "Pasifik Limanı" merkezi olarak kabul ediliyor. Bu şehir, Yılan Nehri (Snake River) kıyısında kurulmuş, nehir, Columbia Nehri ile birleşerek doğrudan Pasifik Okyanusu'na dökülüyor.

Bu nehir sistemi, Idaho’ya deniz yoluyla ticaret yapma olanağı tanıyor.

Yük taşıyan bir gemi, Lewiston Limanı'ndan yola çıkarak Yılan Nehri'nden Columbia Nehri’ne geçip oradan Pasifik Okyanusu'na ulaşabiliyor. Aslında sebebi de buraya bağlayabiliriz.

Lewiston’daki liman, aslında büyük bir okyanus limanı gibi değil, bir iç su yolu limanı olarak tasarlanmıştır. Liman, uluslararası ticarete açık ve Deniz Ticaret Komisyonu ve ABD Ordusu Mühendisler Birliği gibi kurumların denetiminde ve desteğinde faaliyet gösteriyor.

Liman, tahıl, kereste ve diğer tarım ürünlerinin okyanus ötesi ticaretinde kritik bir rol oynuyor.

Yılan Nehri (Snake River)

Lewiston’dan başlayan bir yük gemisi, nehir taşımacılığı yoluyla Washington eyaletindeki Pasifik Okyanusu kıyılarına, oradan da dünyaya açılıyor. Idaho’nun bu liman aracılığıyla deniz ticaretine açılması, ABD Kongresi'nin sağladığı yasal düzenlemeler ve su yolları yasaları ile mümkün oldu.

ABD Kongresi, Yılan Nehri ve Columbia Nehri boyunca uzanan su yollarını ticari taşımacılığa açarak bu nehir sistemini "federal su yolu" olarak tanımladı. Bu federal statü, ticari gemilerin nehirlerde rahatça dolaşabilmesini ve taşımacılık yapabilmesini sağlıyor.

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