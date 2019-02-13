Son Dakika: İddaa İhalesini Demirören Grubu Kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Demirören-Scientific Games, İddaa ihalesini resmen kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Demirören-Scientific Games'in kazandığı İddaa ihalesi, beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Hem Türkiye'deki futbolu yönetmesi hem de Türkiye'de yasal bahis hakkına sahip olan tek şirketin sahibi olmasıyla Yıldırım Demirören, fazlasıyla tartışılacak gibi görünüyor.

Gelelim ihaleye... Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen ve İnteltek, Baltech İnvestment ve Best Gaming firmaları tarafından teklif verilen ihalede, teklifler hasılattan alınacak en düşük pay üzerine yapıldı. İnteltek firması yüzde 1,4, Şans Girişim Ortak Girişimi ise yüzde 2,1 teklif verdi.

2 firmanın tekliflerini revize etmesi üzerine verilen aranın ardından, Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0,2, İnteltek firması da yüzde 0,5 olarak teklif iletti ve ihale, Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games’ten oluşan Şans OGG'ye gitti.

Yeni dönemde olacaklar büyük merak konusu. Bir kesim Demirören'in istifa etmesi gerektiğini düşünürken, diğer kesim bunu basit bir iş anlaşması olarak görüyor.