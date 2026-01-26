Tümü Webekno
İDDİA: Formula 1 Türkiye'ye Dönüyor: İşte Takvime Ekleneceğimiz Tarih!

Fatih Altaylı, Formula 1 yarışlarının yeniden Türkiye'ye geleceğini açıkladı. YouTube'daki yayında konuşan Altaylı'ya göre Türkiye, 2027 yılı itibarıyla Formula 1 takvimine resmen eklenecek. İşte detaylar...

İDDİA: Formula 1 Türkiye'ye Dönüyor: İşte Takvime Ekleneceğimiz Tarih!
Eray Kalelioğlu

Gazeteci Fatih Altaylı'dan bomba bir açıklama geldi. YouTube'daki canlı yayınlarına yeniden başlayan Altaylı, Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı. Peki bu açıklama nereden çıktı? Gelin Fatih Altaylı tarafından yapılan açıklamaya yakından bakalım.

Türkiye'de çok uzun zamandır tartışılan Formula 1 meselesi, bundan bir süre önce Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) girişimleri ile nihayete erdirildi. İstanbul Park pistinin yönetimini devralan TOSFED, Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi için çalışmalara başladı. Fatih Altaylı tarafından yapılan açıklamaya göre TOSFED'in girişimleri ve hükûmet desteği olumlu seyrediyor ve durumun böyle sürmesi ile Formula 1, yıllar sonra Türkiye'ye dönmüş olacak.

2027 ve sonraki yıllarda Formula 1 yarışlarını İstanbul'da izleyebiliriz!

Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklamaya göre Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşü, 2027 yılı itibarıyla gerçekleşecek. Deneyimli gazeteci, sonraki 10 yıl boyunca da Formula 1 yarışlarının ülkemizde gerçekleşebileceğini sözlerine eklemiş durumda.

Burada şöyle bir detay verelim. Fatih Altaylı'nın tek başına bu konuyla ilgili açıklamalar yapmış olmasını ciddiye almamış olabilirsiniz. Ancak Altaylı, FIA’da çeşitli görevler üstlendi ve TOSFED'in Formula 1 girişimleri için de önemli destekler sağladı. Hâl böyle olunca Fatih Altaylı'nın konuyla ilgili açıklamasının önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bakalım Formula 1 hayranları, nefes kesen yarışları yeniden Türkiye'de izleyebilecekler mi...

Araba Türkiye

